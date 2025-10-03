Venta Nocturna Liverpool: Celulares en menos de 2 mil pesos

La cadena departamental Liverpool dará inicio este viernes 3 de octubre a su tercera Venta Nocturna del año, con motivo de su aniversario. Las promociones comenzarán en distintos horarios, dependiendo del canal de compra.

Las ventas en línea, tanto en la página web como en la aplicación móvil, arrancarán a las 00:00 horas. Para quienes prefieran acudir a las tiendas físicas, las puertas abrirán a las 11:00 de la mañana con las mismas ofertas.

Uno de los productos más buscados en estas ventas son los celulares, por eso aquí te compartimos algunas marcas por menos de 2 mil pesos.

Celulares en descuento durante la Venta Nocturna Liverpool

CLOUD C8, pantalla LCD de 6.5 pulgadas. Precio anterior: mil 500 pesos; precio actual: 949 pesos.

ESPECIAL/ LIVERPOOL

Samsung A06, pantalla LCD de 6.7 pulgadas. Precio anterior: 3 mil pesos; precio actual: mil 990 pesos.

ESPECIAL/ LIVERPOOL

Lanix X750, pantalla IPS de 5.7 pulgadas. Precio anterior: 3 mil 225 pesos; precio actual: mil 245 pesos.

ESPECIAL/ LIVERPOOL

Xiaomi A3, pantalla LCD de 6.7 pulgadas AT&T. Precio anterior: mil 999 pesos; precio actual: mil 439.20 pesos.

ESPECIAL/ LIVERPOOL

Honor Play 9A, pantalla LCD IPS de 6.3 pulgadas. Precio anterior: 2 116 a 5 000 pesos; precio actual: mil 465 a mil 525 pesos.

ESPECIAL/ LIVERPOOL

Para conocer más descuentos en celulares ingresa aquí.

Este evento es uno de los más esperados por los clientes de la cadena, ya que suele incluir descuentos especiales, meses sin intereses y promociones bancarias. Liverpool realiza varias ediciones a lo largo del año, por lo que esta corresponde a la tercera del calendario 2025.

