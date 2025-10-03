Venta Nocturna Liverpool: Celulares en menos de 2 mil pesos

La cadena departamental Liverpool dará inicio este viernes 3 de octubre a su tercera Venta Nocturna del año, con motivo de su aniversario. Las promociones comenzarán en distintos horarios, dependiendo del canal de compra.Las ventas en línea, tanto en la página web como en la aplicación móvil, arrancarán a las 00:00 horas. Para quienes prefieran acudir a las tiendas físicas, las puertas abrirán a las 11:00 de la mañana con las mismas ofertas.Uno de los productos más buscados en estas ventas son los celulares, por eso aquí te compartimos algunas marcas por menos de 2 mil pesos. Para conocer más descuentos en celulares ingresa aquí.Este evento es uno de los más esperados por los clientes de la cadena, ya que suele incluir descuentos especiales, meses sin intereses y promociones bancarias. Liverpool realiza varias ediciones a lo largo del año, por lo que esta corresponde a la tercera del calendario 2025.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * AS