¿Qué pensionados del IMSS no reciben aguinaldo en 2025?

El aguinaldo, una prestación que está incluida en la Ley Federal del Trabajo (LFT), lo esperan millones de trabajadores, luego de trabajar durante todo el año 2025, pero también lo esperan los pensionados y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Este ingreso económico extra, representa un alivio para poder cerrar el año de la mejor manera, ya sea para los gastos propios de los últimos meses del año o bien para algún ahorro, sin embargo, no todos los pensionados del IMSS podrán recibir este recurso.

¿Quiénes sí y quiénes no recibirán el aguinaldo?

El IMSS aclaró que este 2025, las personas que tienen asegurado el pago del aguinaldo son aquellas que se jubilaron estando vigente la Ley 73, es decir, las y los pensionados por Cesantía en Edad Avanzada o Vejez bajo el amparo de la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997.

A todos aquellos con pensiones de Cesantía en Edad Avanzada o Vejez bajo el amparo de la Ley del Seguro Social vigente (Ley del 97) no reciben importe por el concepto de aguinaldo.

ESPECIAL / IMSS

