El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) cuenta con el programa de Vinculación Productiva, con el que se busca reincorporar a los adultos mayores de 60 años al mercado laboral y ofrecerles alternativas de ingreso.

Entre las preguntas que se hacen en torno a este programa sobresale el interés de conocer si existe la posibilidad de que los beneficiarios de este programa reciban aguinaldo de cara a las celebraciones de Navidad 2025.

Vinculación Productiva se centra en promover trabajos pagados y actividades voluntarias para personas de 60 años o más, de acuerdo con su experiencia, oficio o habilidades. Para ello, el Inapam tiene una relación con empresas interesadas en contratar adultos mayores, fomentando así su inclusión social y laboral.

Las empresas que participan en el programa de Vinculación Productiva deben ofrecerles a estas personas capacitación empresarial para sensibilizar sobre la inclusión de adultos mayores; y además, el servicio de vinculación se da con compañías que reconocen su experiencia.

¿La tarjeta del Inapam paga aguinaldo?

Es importante aclarar que el Inapam no entrega directamente aguinaldo a quienes cuentan con la tarjeta del instituto, ya que esta no funciona como una pensión. Sin embargo, los adultos mayores contratados de manera formal a través del programa de Vinculación Productiva sí pueden recibir este ingreso adicional en 2025. Las empresas están obligadas a otorgar las prestaciones de ley como las vacaciones, seguridad social, y claro, el pago del aguinaldo.

Aguinaldo 2025, fecha límite del pago para los adultos mayores

En lo que respecta al aguinaldo, la LFT establece que el empleador mediante el programa de Vinculación Productiva debe realizar el pago correspondiente con fecha límite del 20 de diciembre.

Por otro lado, quienes colaboran como empacadores voluntarios no generan antigüedad ni derechos laborales, ya que esta es considerada una actividad de carácter social.

