Liverpool: Encuentra celulares con hasta 30 % de descuento en la Media Temporada

Liverpool, la cadena mexicana de tiendas departamentales, anunció para sus clientes la campaña Venta de Media Temporada, que trae hasta 30 % de descuento en productos de diversos departamentos, entre ellos el de telefonía.La tienda departamental mexicana, que opera almacenes en todo el país y cuenta con boutiques especializadas, ofrece descuentos durante la Venta de Media Temporada en una gran variedad de productos hasta el 22 de septiembre, previo a la Venta Nocturna Liverpool del mes de octubre. Podrás encontrar descuentos en:La Venta de Media Temporada marca el cierre de las promociones veraniegas. La campaña se dio a conocer en las redes sociales y en el portal de Liverpool.Como parte de esta campaña, la cadena departamental, con más de 120 tiendas distribuidas en la República Mexicana, trae para sus clientes imperdibles descuentos en teléfonos celulares de marcas como Apple, Samsung, Google y Motorola.A continuación te compartimos los productos más destacados que podrás adquirir en línea o en tiendas físicas*.