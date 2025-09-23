Liverpool: Encuentra celulares con hasta 30 % de descuento en la Media Temporada

Liverpool, la cadena mexicana de tiendas departamentales, anunció para sus clientes la campaña Venta de Media Temporada, que trae hasta 30 % de descuento en productos de diversos departamentos, entre ellos el de telefonía.

La tienda departamental mexicana, que opera almacenes en todo el país y cuenta con boutiques especializadas, ofrece descuentos durante la Venta de Media Temporada en una gran variedad de productos hasta el 22 de septiembre, previo a la Venta Nocturna Liverpool del mes de octubre. Podrás encontrar descuentos en:

Blusas

Playeras

Vestidos

Zapatos

Bolsas

Ropa deportiva

Jeans

Telefonía celular

Consolas y videojuegos

La Venta de Media Temporada marca el cierre de las promociones veraniegas. La campaña se dio a conocer en las redes sociales y en el portal de Liverpool.

Celulares con descuentos imperdibles en Liverpool

Como parte de esta campaña, la cadena departamental, con más de 120 tiendas distribuidas en la República Mexicana, trae para sus clientes imperdibles descuentos en teléfonos celulares de marcas como Apple, Samsung, Google y Motorola.

A continuación te compartimos los productos más destacados que podrás adquirir en línea o en tiendas físicas*.

Celular Motorola Moto Razr 50 en 14 mil 999 pesos

Celular Samsung Galaxy A56 en 8 mil 999 pesos

Celular Motorola Edge 50 en 5 mil 799 pesos

Celular Samsung Galaxy S25 en 15 mil 999 pesos

Celular Apple iPhone 14 Pro Max desde 13 mil 419 hasta 16 mil 999 pesos

Celular Apple iPhone 16 Pro desde 24 mil 959 hasta 35 mil 13 pesos

Celular Apple iPhone 16e desde 13 mil 998 hasta 22 mil 504 pesos

Celular Samsung Galaxy S25 en 14 mil 399 pesos

Celular Samsung Galaxy S22 en 12 mil 299 pesos

Celular Samsung Galaxy A36 en 5 mil 999 pesos

Celular Samsung Galaxy S23 en 8 mil 999 pesos

Celular Motorola Bundle Edge 50 en 5 mil 999 pesos

Celular Samsung Galaxy A36 en 5 mil 999 pesos

Celular Apple iPhone 16 Plus desde 19 mil 998 hasta 29 mil 279 pesos

