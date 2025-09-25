La Venta de Media Temporada Liverpool 2025 ya está disponible y se mantendrá activa hasta el próximo 28 de septiembre, lo que significa que todavía hay tiempo para aprovechar los descuentos. Esta campaña llega justo antes de la Venta Nocturna, que será la tercera del año, y funciona como una oportunidad para comprar con rebajas en diferentes categorías sin esperar a los grandes eventos de fin de año.

¿En qué hay promociones por la Venta de Media Temporada Liverpool?

De acuerdo con el sitio oficial de la tienda, las promociones aplican en el Outlet Liverpool, donde se combinan moda y calidad a precios más bajos. Entre lo más buscado están los descuentos en calzado, con opciones que incluyen desde zapatos elegantes hasta modelos deportivos para todas las edades y estilos.

En la sección de ropa de mujer, la Venta de Media Temporada ofrece prendas clásicas y también de tendencia, ideales para actualizar el clóset sin gastar de más. En la sección de hombre se encuentran rebajas en camisas, trajes y ropa casual. Además, hay promociones para niños y hasta productos especiales para mascotas, lo que amplía el atractivo de esta campaña.

Otro de los puntos fuertes son las promociones en artículos escolares y electrónicos, que incluyen dispositivos de última generación para los entusiastas de la tecnología. También hay descuentos en una amplia gama de productos para el hogar, lo que convierte a esta temporada de rebajas en un verdadero "paraíso de descuentos" para toda la familia.

Las promociones llegan hasta el 40% de descuento y quienes compren en línea obtendrán beneficios adicionales como Envío Gratis, la opción de Click & Collect (para recoger en tienda) y la Garantía Liverpool, que se mantiene como uno de los sellos de la cadena comercial. Esto permite que la experiencia de compra sea más cómoda y segura, sin importar si se elige la modalidad presencial o por Internet.

La Venta de Media Temporada Liverpool comenzó el pasado 12 de septiembre y concluirá el día 28 , por lo que todavía queda tiempo para aprovechar precios bajos antes de que arranque la esperada tercera Venta Nocturna 2025.

¿Cuándo es la tercera Venta Nocturna de Liverpool 2025?

Liverpool realiza cuatro ediciones de la Venta Nocturna cada año, y en octubre se llevará a cabo con motivo del aniversario de la tienda. Este evento es considerado uno de los más importantes, ya que busca agradecer la preferencia de los clientes con descuentos especiales.

La tercera Venta Nocturna de 2025 tendrá lugar los días 3, 4 y 5 de octubre, y será el preámbulo perfecto rumbo al cierre de año.

