Liverpool: estos son los departamentos con descuento para la tercera Venta Nocturna

Una manera de aprovechar al máximo estas promociones es realizando las compras con la tarjeta de crédito Liverpool o Liverpool VISA, ya que los tarjetahabientes reciben beneficios adicionales y acceso a ofertas especiales. Sin embargo, los descuentos no se limitan a estos medios de pago: quienes utilizan tarjetas de crédito o débito de otros bancos, e incluso quienes prefieren pagar en efectivo, también pueden participar y disfrutar de los precios rebajados.

Además, las compras se pueden realizar tanto en las tiendas físicas, dentro del horario habitual de 11:00 a 21:00 horas, como a cualquier hora del día a través de la aplicación Liverpool Pocket o el portal liverpool.com.mx.

Fechas de La Venta Nocturna de Liverpool

Este evento se organiza en cuatro ediciones a lo largo del año. La primera, en abril, está dedicada a las mamás; en junio, la celebración se traslada a los papás; en octubre se lleva a cabo la Nocturna de aniversario y finalmente, en diciembre, llega la última edición del año.

En caso de no poder participar en esas fechas, las tiendas Liverpool, su aplicación y la página web continúan ofreciendo promociones frecuentes en múltiples categorías y marcas, aunque no con las mismas condiciones especiales de La Nocturna.

Departamentos con descuento

El inicio de octubre marca un momento especial para la compañía, que agradece la fidelidad de sus clientes celebrando su aniversario con descuentos en casi todos los departamentos. Durante este fin de semana, las secciones que destacarán son dama, caballero, electrónica y línea blanca, aunque las promociones abarcan gran parte de la tienda.

