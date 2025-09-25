Del 3 al 5 de octubre, la popular tienda departamental Liverpool dará inicio a su tan esperada Venta Nocturna 2025, en donde podrás encontrar rebajas, descuentos y promociones especiales en todos sus productos, así como distintos beneficios exclusivos según tu método de pago.

Liverpool organiza este evento cuatro veces al año durante fechas específicas para que sus clientes puedan aprovechar y llevarse todo eso que necesitan por un precio mucho más accesible.

Y es este próximo octubre cuando la tienda le dará la bienvenida a su tercera Venta Nocturna del año, en la cual los departamentos de moda, belleza, tecnología, electrodomésticos, decoración, deporte, hogar, juguetería y más tendrán descuentos de hasta el 50 % en artículos seleccionados .

Según los detalles de su sitio web, las promociones de la Venta Nocturna estarán disponibles en todas las sucursales del país en un horario de 11:00 a 21:00 horas , además de que también estarán vigentes en su página oficial www.liverpool.com.mx o en la aplicación móvil Liverpool Pocket las 24 horas del día, una alternativa ideal para quienes no puedan asistir en persona.

La venta de octubre puede ser útil para las personas que buscan adelantar regalos de Navidad, encontrar artículos para decorar en las próximas festividades o simplemente comprar eso que siempre quisieron a un mejor precio.

Recuerda que, además de los descuentos individuales, los clientes podrán aprovechar beneficios adicionales como la opción de meses sin intereses, un 10 % de descuento extra en la primera compra con tarjeta Liverpool o Liverpool VISA, así como promociones exclusivas para tarjetahabientes.

La cuarta y última Venta Nocturna de Liverpool está programada para diciembre y se prevé que sea durante el primer fin de semana del mes, por lo que, en caso de que no puedas acudir a esta, aún tendrás una oportunidad para comprar.

