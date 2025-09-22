Liverpool: Encuentra la Nintendo Switch 2 con este descuento en la Media Temporada

Liverpool, la cadena mexicana de tiendas departamentales, anunció para sus clientes la campaña Venta de Media Temporada, que trae hasta 40 % de descuento en productos de diversos departamentos.

La cadena mexicana, que opera almacenes en todo el país y cuenta con boutiques especializadas y centros comerciales, ofrece descuentos en una gran variedad de productos hasta el 22 de septiembre, previo a la Venta Nocturna Liverpool de octubre. Podrás encontrar descuentos en:

Vestidos

Blusas

Playeras

Zapatos

Bolsas

Ropa deportiva

Jeans

Consolas y videojuegos

La Venta de Media Temporada marca el cierre de las promociones veraniegas. La campaña se dio a conocer en las redes sociales y portal de Liverpool.

Consolas y videojuegos con descuento en Liverpool

Como parte de esta campaña, la cadena departamental con más de 120 tiendas distribuidas en la República Mexicana, trae para las y los fanáticos de los videojuegos imperdibles descuentos en productos de Nintendo.

A continuación te compartimos los productos más destacados que podrás adquirir en línea o en tiendas físicas*.

Consola Nintendo Switch 2 256 GB en 13 mil 999 pesos

Consola Nintendo Switch 32 GB en 3 mil 499 pesos

Consola Nintendo Switch OLED 64 GB en 5 mil 399 pesos

Consola portátil Nintendo Switch Lite 32 GB en 3 mil 672 pesos

Juego Super Mario Party para Switch en 899 pesos

Consola portátil Nintendo Switch OLED 64 GB en 5 mil 399 pesos

Consola Nintendo Switch 2 256 GB en 12 mil 499 pesos

Juego Donkey Kong Country para Switch en 899 pesos

Consola Nintendo Switch 32 GB en 7 mil 799 pesos

Funda rígida para Nintendo Switch en 421 pesos

Juego Smash Bros Ultimate para Switch en 899 pesos

Consola Nintendo Switch 2 256 GB en 12 mil 599 pesos

Consola Nintendo Switch 2 256 GB en 12 mil 499 pesos

Consola Nintendo Switch 2 256 GB en 12 mil 499 pesos

Juego The Last Aribender Quest For Balance para Switch en 566 pesos

Consola portátil Nintendo Switch OLED 64 GB en 5 mil 445 pesos (incluye audífonos)

*Productos sujetos a disponibilidad en tienda. Consultar directamente con Liverpool.

