¿Hay una fecha límite para tramitar la Llave MX para el registro a la Beca Rita Cetina?

En un video publicado en la página oficial de Programas para el Bienestar, las autoridades competentes resolvieron una serie de dudas respecto al registro para la Beca Universal Rita Cetina y la generación de la Llave MX.Este mes de septiembre se encuentra disponible el registro a la Beca Rita Cetina, uno de los nuevos apoyos gubernamentales impulsados por la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.Con un pago bimestral de al menos mil 900 pesos, esta beca pretende disminuir los niveles de deserción escolar en el país, sobre todo cuando los menores dejan de asistir a la escuela por falta de recursos económicos.Para el registro, es fundamental que el padre, la madre o el tutor del estudiante cuente la Llave MX, una herramienta de identidad que permite a la ciudadanía hacer trámites de forma rápida y segura.Ante la inquietud de los usuarios, las autoridades aclararon que el trámite de la Llave MX está disponible permanentemente en la plataforma www.llave.gob.mx, sin embargo, el periodo para solicitar la beca sí tiene una fecha límite.El periodo de registro para estudiantes de nuevo ingreso a secundaria y alumnos de 2do y 3er grado que todavía no cuenten con el apoyo cerrará el próximo 30 de septiembre.La Llave MX es una herramienta que no solo ayuda a hacer el registro de la Beca Rita Cetina, también es útil para consultar el estatus de solicitudes y recibir notificaciones sin tener que acudir físicamente a oficinas y realizar filas.Pasos para crear Llave MX:Si tienes alguna duda durante el proceso, puedes comunicarte al 079. Cabe señalar que la Llave MX es personal y solo puede ser tramitada una sola vez. En caso de olvidar la contraseña, existe una vía para recuperar la cuenta.Pasos:Del estudiante solo se necesita la CURPCon información de Programas para el Bienestar* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *MB