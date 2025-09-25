¿Hay una fecha límite para tramitar la Llave MX para el registro a la Beca Rita Cetina?

En un video publicado en la página oficial de Programas para el Bienestar, las autoridades competentes resolvieron una serie de dudas respecto al registro para la Beca Universal Rita Cetina y la generación de la Llave MX.

Este mes de septiembre se encuentra disponible el registro a la Beca Rita Cetina, uno de los nuevos apoyos gubernamentales impulsados por la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Con un pago bimestral de al menos mil 900 pesos, esta beca pretende disminuir los niveles de deserción escolar en el país, sobre todo cuando los menores dejan de asistir a la escuela por falta de recursos económicos.

Para el registro, es fundamental que el padre, la madre o el tutor del estudiante cuente la Llave MX, una herramienta de identidad que permite a la ciudadanía hacer trámites de forma rápida y segura.

¿Hay una fecha límite para tramitar la Llave MX?

Ante la inquietud de los usuarios, las autoridades aclararon que el trámite de la Llave MX está disponible permanentemente en la plataforma www.llave.gob.mx , sin embargo, el periodo para solicitar la beca sí tiene una fecha límite.

El periodo de registro para estudiantes de nuevo ingreso a secundaria y alumnos de 2do y 3er grado que todavía no cuenten con el apoyo cerrará el próximo 30 de septiembre.

¿Cómo crear la cuenta Llave MX?

La Llave MX es una herramienta que no solo ayuda a hacer el registro de la Beca Rita Cetina, también es útil para consultar el estatus de solicitudes y recibir notificaciones sin tener que acudir físicamente a oficinas y realizar filas.

Pasos para crear Llave MX:

Ingresa al enlace llave.gob.mx y da clic en "Crear cuenta" Captura tu CURP y confirma el captcha Verifica tus datos personales Añade tu domicilio (código postal y colonia) Registra tu celular y correo electrónico Crea una contraseña segura y acepta el aviso de privacidad

Si tienes alguna duda durante el proceso, puedes comunicarte al 079. Cabe señalar que la Llave MX es personal y solo puede ser tramitada una sola vez. En caso de olvidar la contraseña, existe una vía para recuperar la cuenta.

¿Cómo registrarse a la Beca Rita Cetina?

Pasos:

Ingresa a la página oficial del programa: http://www.becaritacetina.gob.mx/ Regístrate como tutor en la plataforma Completa tu información de domicilio Registra a casa uno de los estudiantes de la familia Una vez que tengas a todos los estudiantes registrados, da clic en el botón "terminar".

¿Qué documentos se necesitan para el registro de la Beca Rita Cetina?

CURP

Número celular

Correo electrónico

Identificación oficial digitalizada en formato PDF o JPG

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses digitalizado en formato PDF o JPG

Llave MX

Del estudiante solo se necesita la CURP

Con información de Programas para el Bienestar

MB

