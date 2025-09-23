Pareja es vinculada a proceso por abuso sexual de una menor de edad

La Fiscalía de Jalisco dio a conocer que un Juez de Control vinculó a proceso a una pareja, Juan Carlos “N” y Erika “N”, por su probable responsabilidad en el delito de abuso sexual infantil agravado.

Según las investigaciones realizadas por dependencias incorporadas a la Fiscalía del Estado, los hechos ocurrieron desde diciembre de 2020, en el municipio de Amacueca. Juan Carlos “N” habría agredido sexualmente a la víctima, una menor de edad, en repetidas ocasiones. Derivado de estos ataques, la menor resultó embarazada y continuó la gestación hasta el alumbramiento. Se presume que Erika “N”, quien es la madre de la víctima, tuvo conocimiento de los hechos, pero no acudió a presentar la denuncia.

se le imputan los delitos de abuso sexual infantil agravado y contra el desarrollo de la personalidad A Erika “N” se le imputa el delito contra el desarrollo de la personalidad

Como resultado de la audiencia, el Juzgado impuso como medida cautelar a Juan Carlos “N”, prisión preventiva oficiosa por dos años, mientras que a Erika “N” se le impuso prisión preventiva justificada por un periodo de 6 meses.

Además, la autoridad jurisdiccional fijó un plazo de 3 meses para el cierre de las indagatorias complementarias que realizará la Vicefiscalía en Investigación Regional.

