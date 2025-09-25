Quién es Fernando Chico Pardo, empresario que compró el 25% de Banamex

A través de Citigroup, se dio a conocer la venta del 25% de las acciones del Banco Nacional de México (Banamex). Fernando Chico Pardo fue el comprador, y, una vez que se cierre el trato, se convertirá en el nuevo presidente del Grupo Financiero Banamex.

Según estimaciones, el empresario dispone de la octava mayor fortuna del país, valorada en alrededor de 3 mil 500 millones de dólares.

¿Quién es Fernando Chico Pardo?

Fernando Chico Pardo se formó en la Universidad Iberoamericana, en la licenciatura en Administración de Empresas. Es reconocido por ser el dueño del Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur), el cual tiene 9 terminales aéreas, incluyendo la de Cancún.

A parte de considerarse como uno de los hombres más ricos de México, algunas listas lo incluyen entre las 100 personas más influyentes del país, debido a que Asur traslada a más de 70 millones de personas cada año.

En 2024, Chico Pardo se convirtió en el mayor accionista individual de Carrix, dueña de SAA Marine México.

Actualmente, Fernando Chico Pardo es presidente y director general de Promecap , una firma de capital privado que fundó en 1997, la cual gestiona activos valorados en 5 mil millones de dólares.

Al mismo tiempo, el empresario es el accionista principal de RLH Properties y Tortuga, compañías del sector hotelero que en conjunto administran 9 mil habitaciones de lujo, y 3 mil de ultra lujo.

Este miércoles 24 de septiembre, Citigroup informó sobre el acuerdo de la venta del 25% de las acciones del Grupo Financiero Banamex, a una de las compañías de Chico Pardo y su familia, por la cantidad de 42 millones de pesos, es decir, aproximadamente 2 mil 280 millones de dólares.

En su comunicado, el banco indicó que se espera que la transacción se cierre en la segunda mitad del 2026, momento en el que Chico Pardo podrá asumir la presidencia.

AL