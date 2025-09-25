Liverpool: Estas son las fechas OFICIALES de la próxima Venta Nocturna 2025

¡Ya hay fechas para la próxima Venta Nocturna de Liverpool! La nueva edición de esta campaña comercial se celebrará en el mes de octubre, con el objetivo de celebrar el aniversario de la cadena de tiendas departamentales.

Las Ventas Nocturnas de Liverpool son periodos de promociones exclusivas y descuentos en todas las categorías de la tienda. De este modo, los clientes tienen la oportunidad de adquirir productos de diversos departamentos a precios atractivos.

¿Cuándo será la próxima Venta Nocturna de Liverpool?

De acuerdo con el anuncio de Liverpool, la próxima edición de la Venta Nocturna se llevará a cabo del viernes 3 al domingo 5 de octubre.

Aunque esta campaña lleva el nombre de "Venta Nocturna", la realidad es que se puede comprar con descuentos durante todo el día. Con motivo de la venta especial, las tiendas físicas de Liverpool extienden su horario de atención durante estos días, de 11:00 a 21:00 horas.

No obstante, las promociones también se encuentran disponibles en la página web liverpool.com.mx y en su app Liverpool Pocket en cualquier momento dentro del periodo señalado.

¿Qué promociones habrá en la próxima Venta Nocturna de Liverpool?

En su Nocturna, Liverpool pone rebajas en todas las categorías de la tienda, donde destacan calzado, accesorios, línea blanca, electrónica, moda para mujer y hombre, y muebles y hogar.

¿Cuántas Ventas Nocturnas organiza Liverpool en el año?

Las Ventas Nocturnas de Liverpool se han convertido en eventos clásicos del comercio en México, y suelen rondar los dos o tres días de duración.

Liverpool organiza cuatro Ventas Nocturnas cada año: la Nocturna para Mamás, la Nocturna para Papás, la Nocturna por Aniversario y la Nocturna por Navidad.

Venta Nocturna para mamás

Esta Nocturna generalmente se lleva a cabo durante los últimos días de abril y tiene el objetivo de que los consumidores puedan adquirir los regalos para el Día de la Madre.

Venta Nocturna para papás

Ocurre en el marco del Día del Padre, con el propósito de incrementar las ventas durante esta celebración especial.

Venta Nocturna de Aniversario

Por lo general, se desarrolla durante el primer fin de semana de octubre y tiene el objetivo de celebrar la trayectoria de la tienda.

Venta Nocturna de Navidad

Es la última Nocturna del año y se desarrolla en diciembre, por lo que es una gran oportunidad para adquirir obsequios.

Liverpool tiene presencia en 30 estados de la República con la operación de 124 puntos de venta físicos.

