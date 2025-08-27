Miércoles, 27 de Agosto 2025

¿Las lluvias afectaron tu hogar? Este seguro del Infonavit cubre las afectaciones

Este es un beneficio que te ayuda a reparar tu casa o departamento comprado con un crédito Infonavit, si sufres alguna afectación generada por una situación súbita e imprevista

Estos son los requisitos para usarlo. EFE / ARCHIVO

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) tiene a disposición el seguro de daños por siniestro, un beneficio que te ayuda a reparar tu casa o departamento comprado con un crédito Infonavit, si sufres alguna afectación generada por una situación súbita e imprevista, conocida como siniestro, entre las que están:

  • Desastre natural: desplazamiento de terreno, deslave, incendio, inundación, granizada, nevada, huracán, ciclón, terremoto, tornados o erupción volcánica.
  • Accidente: incendio doméstico, caída de árbol, caída de objetos desde un avión o explosión.
  • Otro tipo de imprevistos incluidos en la póliza del seguro de daños Infonavit.

Los requisitos para usarlo son:

  • Tener un crédito hipotecario vigente con el Infonavit, es decir que tu deuda no esté liquidada.
  • Estar al corriente en los pagos de tu crédito hipotecario.
  • Que no hayan pasado más de dos años del siniestro que afectó tu vivienda.

En caso de que no estés al día en tus pagos, primero debes poner tu crédito hipotecario al corriente, o bien si las características de tu crédito lo permiten, firmar un convenio de regularización de pagos en el área de Cartera de las oficinas del Infonavit de tu localidad.

Es importante que tomes en cuenta estas otras consideraciones del seguro de daños:

  • No aplica para los créditos Mejoravit.
  • En créditos Cofinavit solo aplica a la parte financiada por el Infonavit, en créditos conyugales y Unamos crédito funciona bajo dos esquemas: si ambos créditos no se han liquidado, se indemniza al principal y si uno de los créditos está liquidado, se indemniza al crédito no liquidado.
  • No cubre los daños agravados a través del tiempo en la vivienda por falta de mantenimiento, desgaste paulatino, mala compactación de terreno, movimientos de terreno graduales ni los que resulten por el desarrollo de la construcción, o los causados por cualquier falla, deficiencia o defecto al planear, desarrollar, asentar, reparar, o remodelar, ni por los materiales usados en estos procesos, entre otros que se observan en la póliza.
  • Excluye pérdida de dinero en efectivo, valores, documentos negociables (pagarés, cheques, acciones, bonos financieros, entre otros), alhajas, piedras preciosas y cualquier otro artículo de este tipo.

Si necesitas más detalles sobre este seguro, ingresa a este enlace.

