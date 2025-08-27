De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) el monzón mexicano; la entrada de aire húmedo de ambos litorales; una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera; una vaguada en altura; un canal de baja presión y la onda tropical número 26 sobre el sur de México, traerán lluvias intensas —de 50 a 75 milímetros— en Durango, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, y Ciudad de México. Dentro del Área Metropolitana de Guadalajara se prevé tremenda caída de lluvia eléctrica por la tarde.

Durante la mayor parte del día, el cielo en Guadalajara permanecerá con nubes y claros; las temperaturas oscilarán en torno a los 26 y 15 grados centígrados, y el viento Este alcanzará una velocidad de hasta 30 km/h.

¿A qué hora lloverá este 27 de agosto en Guadalajara?

En la rocambolesca ciudad tapatía, y de acuerdo con la cadena meteorológica de Meteored, se registra caída de tormenta con actividad eléctrica —con una acumulación de agua de 4.6 mm— en el 70% de su región en las siguientes horas:

06:00 a 07:00 PM Tormenta (80%) Acumulación de agua de 3.2 mm

Además, en horas más tardías, la lluvia continuará cayendo en la ciudad.

08:00 a 09:00 PM Lluvia (60%) Acumulación de agua de 0.7 mm 11:00 a 12:00 AM Lluvia (60%) Acumulación de agua de 0.7 mm

Asimismo, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG refirió que para el Estado de Jalisco, se pronostican lluvias en las diferentes regiones, con probabilidad de ser moderadas a fuertes al sur y oriente del territorio.

Con información del SMN, IAM, The Weather Channel y Meteored.

