Correos de México suspende el envío de paquetes a Estados Unidos

A través de un comunicado conjunto, la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Servicio Postal Mexicano (Correos de México), anunciaron este miércoles la suspensión temporal del envío de paquetes hacia Estados Unidos.

La decisión se debe a que el Gobierno de Estados Unidos, a través de la Orden Ejecutiva 14324, suspendió el ingreso libre de impuestos para paquetes con mercancías con un valor inferior a 800 dólares —exención conocida como “de minimis”.

Por lo anterior, a partir de este próximo 29 de agosto Estados Unidos cobrará impuestos a todos los paquetes recibidos de cualquier país del mundo con independencia del valor de las mercancías, por ello Correos de México decidió suspender el servicio desde hoy miércoles 27 de agosto, en tanto se definen procesos operativos.

En este sentido, México se suma a una lista de países que incluyen a Alemania, Australia, Canadá, Japón y Nueva Zelandia, los cuales también han suspendido sus servicios postales a Estados Unidos.

En el comunicado conjunto, se resalta que México continúa el diálogo con autoridades de Estados Unidos, así como con organismos postales internacionales, con el fin de definir mecanismos que permitan reanudar los servicios de manera ordenada, brindando certeza a los usuarios y evitando contratiempos en la entrega de mercancías.

MV