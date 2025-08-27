El Buen Fin 2025 pretende superar ESTA meta

El día de ayer, la Secretaría de Economía realizó un evento en el que anunció la edición número 15 de "El Buen Fin", el evento comercial más importante del año en México que consiste en la promoción de productos y servicios de diversas empresas con el fin de fomentar el comercio mediante ofertas, descuentos y créditos a meses sin intereses.

En este evento, se anunció la incorporación de OXXO en El Buen Fin 2025, empresa que se convierte en la primera de una serie de empresas de gran relevancia nacional que en los próximos días también se dará a conocer que formarán parte de este evento anual .

Con la unión de OXXO se inaugura un ciclo de adhesiones estratégicas que buscan fortalecer el alcance del programa, consolidar la marca Hecho en México , —una de las estrategias clave en el marco del Plan México, instruido por la Presidenta Claudia Sheinbaum, e impulsado por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard— y reafirmar el compromiso de las principales compañías del país con la prosperidad compartida.

Vidal Llerenas, subsecretario de Industria y Comercio, destacó la importancia de ampliar la integración de Pequeñas y Medianas Empresas a la red de proveedurías de OXXO.

Por su parte, el director General de Competitividad y Competencia de la Secretaría de Economía, Salomón Rosas, subrayó que en esta XV edición se celebran quince años de historia, bajo el eje de prosperidad compartida, y también informó que, con el fin incluir a miles de Mipymes, este año El Buen Fin se extenderá a cinco días, abarcando del jueves 13 al lunes 17 de noviembre .

Finalmente, precisó que la meta para el 2025 es superar el resultado del 2024, cuando se registraron ventas por 172.9 mil millones de pesos, donde el promedio por día fue de 43 mil millones de pesos.

