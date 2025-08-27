INAPAM confirma descuentos con estas farmacias desde el mes de septiembre 2025

Recientemente, el Instituto Nacional de las Personas Mayores (INAPAM), anunció que firmó un nuevo acuerdo con varias farmacéuticas mexicanas , con el objetivo de beneficiar a millones de adultos mayores que cuenten con su credencial vigente.

La medida entrará en vigor el próximo mes de septiembre del presente año, y significa un gran apoyo para las personas que buscan un costo más accesible a sus medicamentos y productos de cuidado personal.

Este programa de descuentos, impulsado por el INAPAM, es uno de los más valorados por las personas de la tercera edad, ya que pueden ahorrar en sus gastos básicos y mejorar su calidad de vida. Asimismo, la inclusión de más farmacias a los establecimientos participantes, aumenta las posibilidades de encontrar beneficios de descuentos más cercanos a sus viviendas.

Estas farmacias tendrán descuentos con credencial INAPAM

El acuerdo anunciado por el INAPAM, incluye tanto a farmacias nacionales como locales, entre las que se destacan las siguientes:

Farmacias Guadalajara

Farmacias del Ahorro

Farmacias Benavides

Farmacias San Pablo

Farmacias locales y comunitarias registradas en el convenio del INAPAM

Como se mencionó anteriormente, a partir de septiembre del 2025, aquellas personas con credencial del INAPAM podrán obtener descuentos en las farmacias aliadas. Este beneficio es válido en toda la República Mexicana.

Además, es importante mencionar que los descuentos dependen de la sucursal y el producto, variando entre el 5% y el 20% en medicamentos de patente, genéricos, así como en productos de higiene y cuidado personal.

En algunos casos, también habrá descuentos en consultas médicas en las farmacias que ofrecen este servicio.

