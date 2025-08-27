Según el pronóstico del clima, para este 27 de agosto continúa el paso de ondas tropicales frente a las costas del sur de México, que al fusionarse con el ingreso de humedad seguirán favoreciendo lluvias a lo largo del territorio nacional.

Asimismo, en el estado de Jalisco se prevén lluvias con probabilidad durante el horario de la tarde hacia la noche, acompañadas de actividad eléctrica.

Por otro lado, en el Área Metropolitana de Guadalajara existen condiciones para que se presente un episodio de lluvia dispersa o chubasco puntual en horas de la tarde hacia la noche.

Respecto a las temperaturas del día de hoy, 27 de agosto, en el AMG se prevén máximas de 25 a 28 grados.

¿Lloverá en Guadalajara HOY, 27 de agosto por la noche?

Según Meteored, en diferentes zonas del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) se prevé probabilidad de lluvia débil con probabilidad de entre el 30 % y el 40 % en la región, asimismo, cielo parcialmente nuboso.

¿Cómo estará el clima en Guadalajara esta noche, 27 de agosto?

De acuerdo al sitio oficial del clima Meteored en Guadalajara se espera cielo parcialmente nuboso y nubes y claros con temperaturas mínimas de 18 grados centígrados y máximas de 20 grados centígrados esta noche en Guadalajara.

Hora Temperatura Se pronostica 19:00 20 grados centígrados Tormenta con probabilidad de 40% en la región 20:00 19 grados centígrados Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región 21:00 19 grados centígrados Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región 22:00 18 grados centígrados Parcialmente nuboso 23:00 18 grados centígrados Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región

Con información de Meteored y el Instituto de Astronomía y Meteorología y Meteored.

