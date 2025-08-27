El Servicio Meteorológico Nacional informa que mantiene vigilancia por la posible formación de dos zonas de baja presión en el océano Pacífico.La primera es una zona de baja presión al suroeste de la península de Baja California, asociada a la onda tropical número 25. Esta formación presenta 10% de probabilidad de desarrollo ciclónico en 48 horas y aumenta a 50% en 7 días.Se localiza aproximadamente a 805 km al sur-suroeste de Punta San Telmo, Michoacán y se desplaza hacia el oeste noroeste a una velocidad entre 16 a 24 km/h.Se pronostica que pueda evolucionar a un ciclón tropical durante el fin de semana.En la segunda, se prevé la formación de una zona de baja presión frente a las costas del Pacífico sur, donde se mantiene 30% de probabilidad para desarrollo ciclónico en 7 días.Este miércoles, el monzón mexicano, la entrada de aire húmedo de ambos litorales, una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera, una vaguada en altura, inestabilidad atmosférica, un canal de baja presión y la onda tropical número 26 sobre el sur de México, generarán lluvias intensas (de 75 a 150 milímetros [mm]) en el sureste de Sonora, norte y centro de Sinaloa, suroeste de Chihuahua, este de Puebla, norte de Oaxaca y el centro y sur de Veracruz.Se esperan lluvias muy fuertes (de 50 a 75 mm) en Durango, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Chiapas, Campeche y Yucatán; fuertes (de 25 a 50 mm) en Baja California Sur, Nayarit, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Tamaulipas, Tabasco y Quintana Roo, y chubascos (de 5 a 25 mm) en Baja California, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes y Guanajuato.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03 MV