¿Mejor que INAPAM? La tarjeta para jubilados con beneficios en transporte público

Si eres una persona jubilada y residente de la Ciudad de México (CDMX), es importante que sepas que, además de los beneficios que ya te brinda la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) en cuestiones de movilidad, el gobierno capitalino ha emitido una nueva tarjeta para acceder de manera gratuita a los servicios de transporte público.

En días recientes, Clara Brugada, la Jefa de Gobierno de la CDMX, dio a conocer la creación de una tarjeta con la cual adultos mayores podrán viajar en distintos medios de transporte sin que esto les represente costo alguno. Tal modalidad puede llegar a reemplazar el uso de la tarjeta INAPAM, pero ojo: solo para los traslados.

Tarjeta de Movilidad Integrada; la tarjeta que podría destronar a la del Inapam

Brugada especificó que la implementación de esta nueva tarjeta, la cual será conocida como Tarjeta de Movilidad Integrada, tiene por fin que los adultos mayores puedan acceder de forma gratuita a medios de transporte como:

Metro

Metrobús

Tren Ligero

Cablebús

Trolebús

Ecobici

RTP

"Vamos a continuar con el subsidio que permite el acceso sin costo a las 12 líneas del Metro", señaló la jefa de gobierno. Asimismo, Brugada enfatizó que la Secretaría de Bienestar Social desarrollará una única tarjeta para simplificar tal beneficio, pues se pretende evitar que los adultos mayores porten numerosas credenciales para movilizarse.

Así puedes conseguir tu tarjeta de Movilidad Integrada

La tarjeta ya se encuentra disponible en las máquinas expendedoras y las taquillas de las estaciones; también puede adquirirse en el Cablebús, el Tren Ligero y el Metrobús. La recarga de saldo se realiza desde las taquillas y máquinas del Metro; o desde el celular, si es que este cuenta con tecnología NFC, donde podrá recargarse vía Mercado Pago y App CDMX.

