Beca Rita Cetina: dime cuántos hijos tienes y te diremos cuánto dinero recibirás en septiembre

La Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina es uno de los nuevos programas sociales implementados durante la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum, con la finalidad de evitar que niñas, niños y adolescentes abandonen sus estudios por falta de recursos económicos, brindándoles un pago bimestral durante los diez meses que abarca el ciclo escolar.

Este programa forma parte del esfuerzo de los Programas para el Bienestar, reconoce el derecho a la educación y fortalece la economía de las familias mexicanas.

Te puede interesar: Tren Ligero ofrecerá servicio gratuito a adultos mayores por el Día del Abuelo

En su primera etapa, la Beca Rita Cetina se ha dirigido a estudiantes de secundaria de manera universal. El pago recibido por cada familia varía según el número de hijos que tengan cursando este nivel educativo.

¿Cuánto paga la Beca Rita Cetina por hijo?

De acuerdo con el sitio web oficial de la Beca Rita Cetina e información de Programas para el Bienestar, este 2025 el pago del programa social es de mil 900 pesos para cada familia con al menos un estudiante inscrito en una escuela secundaria pública secundaria.

En el caso de tener más de un hijo cursando el mismo nivel educativo, se otorga un pago adicional de 700 pesos por cada estudiante adicional.

Pago por un hijo: mil 900 pesos bimestrales

mil 900 pesos bimestrales Pago por dos hijos: 2 mil 600 pesos bimestrales

2 mil 600 pesos bimestrales Pago por tres hijos: 3 mil 300 pesos bimestrales

3 mil 300 pesos bimestrales Pago por cuatro hijos: 4 mil pesos bimestrales.

Los recursos económicos son depositados en la tarjeta del Banco del Bienestar proporcionada a cada familia, de acuerdo con el calendario de pagos que las autoridades publican en el mes correspondiente.

En septiembre llega el nuevo periodo de registro de la Beca Rita Cetina

Recientemente, la Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que a partir del 15 de septiembre se abrirá el registro en línea para que los estudiantes de nuevo ingreso a secundaria se incorporen al programa.

Este proceso debe realizarlo la madre, el padre o el tutor de los alumnos a través de la plataforma oficial del programa. Para ello será necesario contar con la Llave MX, una herramienta de identidad digital del Gobierno de México.

Los documentos necesarios de la madre, padre o tutor son:

CURP

Número celular

Identificación oficial

Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses

Del estudiante solo se necesita su CURP.

Además, en septiembre también se tiene prevista la incorporación de alumnos de primaria y preescolar al apoyo, según lo anunciado por el Coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, Julio León.

Para conocer cualquier novedad es necesario estar al pendiente de las redes oficiales del Gobierno de México y de Programas Bienestar.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

