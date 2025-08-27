Criminales lanzan ponchallantas a unidad de Pemex que acudía a revisar ducto en Tlajomulco

La mañana de este miércoles la Secretaría de Seguridad del Estado informó sobre el apoyo brindado a elementos de supervisión de los ductos de Pemex en Jalisco, quienes se vieron sorprendidos por criminales que buscaban impedir su llegada.

Los hechos ocurrieron en las inmediaciones del Poblado de Santa Cruz de las Flores, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, cuando los oficiales de Pemex acudían a la revisión del Poliducto Salamanca - Guadalajara, y de pronto salió a su paso un vehículo color rojo a alta velocidad desde donde arrojaron ponchallantas para impedir que continuaran.

Los sujetos pudieron escapar. "Se presume, acudían a realizar alguna afectación al oleoducto", refirieron las autoridades, aunque posiblemente también tenían ya hecha alguna toma clandestina y buscaban impedir su remoción.

La unidad de Pemex quedó ponchada sobre la vía, mientras el vehículo rojo escapó rumbo a Tala. No se reportan personas lesionadas, sin embargo tampoco hubo detenciones.

Según los datos más recientes disponibles de Pemex, Jalisco se ubica en el segundo lugar nacional con más tomas clandestinas, sólo por debajo de Hidalgo. En el tercer puesto se ubica el estado de Tamaulipas.

MV