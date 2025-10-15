Infonavit: ¿Qué son las casas recuperadas o rematadas y cómo entran al mercado?

Con el objetivo de ofrecer opciones más accesibles a los derechohabientes, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) puso en marcha la venta de casas recuperadas o rematadas a través de inmobiliarias, desarrolladoras, portales especializados y, en ocasiones, mediante subastas oficiales.

¿Qué son las casas recuperadas del Infonavit?

De acuerdo con Infonavit, las casas recuperadas por la institución provienen de créditos hipotecarios que sus antiguos propietarios dejaron de pagar. El instituto inicia procesos legales para recuperarlas, las habilita (reparaciones, saneamiento), y luego las coloca en subastas o remates. Así regresan al mercado a precios más accesibles.

Estas viviendas suelen estar sujetas a condiciones:

No deben tener más de 30 años,

Estar dentro de zonas no riesgosas,

Contar con servicios básicos (agua, luz, drenaje, pavimentación)

Tener escritura inscrita.

Además, aunque estas casas se ofrecen en remate (generalmente de contado), existe un programa denominado "Compra y mejora una vivienda usada" del Infonavit que puede acompañar la adquisición con fondos para las reparaciones necesarias.

¿Cómo funciona el proceso de recuperación inmobiliaria de Infonavit?

Selección y acuerdos interinstitucionales: Se escogen municipios prioritarios y se formalizan convenios para coordinar la regeneración urbana.

Diagnóstico urbano y planes maestros: Se elabora un estudio integral y un plan multidisciplinario para intervenir zonas afectadas.

Convocatorias y concursos de proyectos: Se solicita la presentación de propuestas para rehabilitación, y se evalúan con criterios técnicos.

Ejecución de intervenciones: Se llevan a cabo obras físicas, restauración de espacios públicos, infraestructura, etc.

Monitoreo y evaluación: Se revisan resultados, beneficios sociales y ajustes al proyecto para asegurar su impacto a largo plazo.

Estos pasos aseguran que la recuperación no solo pase por la venta de viviendas, sino por la regeneración del entorno urbano.

¿Dónde puedes enterarte de las casas en remate del Infonavit en Ciudad de México?

Para quienes buscan adquirir una casa recuperada del Infonavit en Ciudad de México, los Centros de Servicio son el punto de contacto esencial: ahí puedes conocer las opciones disponibles, requisitos y el proceso de compra.

A continuación, te compartimos los Centros de Servicio Infonavit (CESI) activos en la Ciudad de México, donde puedes acercarte para revisar las opciones de casas recuperadas:

CESI Balderas: Dirección: Balderas 144, interior L. B, Col. Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06070 Horario: lunes a viernes, 8:30 – 14:30 hrs

CESI Barranca del Muerto: Dirección: Gustavo E. Campa 60, interior PB, Col. Guadalupe Inn, alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01029 Horario: lunes a viernes, 8:30 – 14:30 hrs

CESI C.T.M.: Dirección: Ignacio L. Vallarta 8, interior S/N, Col. Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06030 Horario: lunes a viernes, 8:30 – 14:30 hrs

CESI Ermita: Dirección: Calzada Ermita Iztapalapa 927, interior S/N, Col. Sta. Isabel Industrial, alcaldía Iztapalapa, C.P. 09820 Horario: lunes a viernes, 8:30 – 14:30 hrs

CESI La Viga: Dirección: Calzada de la Viga 398, interior P-1, Col. Jamaica, alcaldía Venustiano Carranza, C.P. 15800 Horario: lunes a viernes, 8:30 – 14:30 hrs

CESI Vallejo: Dirección: Poniente 134 786, interior S/N, Col. Industrial Vallejo, alcaldía Azcapotzalco, C.P. 02300 Horario: lunes a viernes, 8:30 – 14:30 hrs

Estos centros son donde puedes recibir orientación sobre los requisitos, las viviendas ofrecidas y cómo participar en los remates o trámites correspondientes.

