Sheinbaum sobre las protestas del SAT: Son muy pocos trabajadores

Este miércoles en "La Mañanera", la Presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada acerca del paro laboral que trabajadores de las oficinas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) mantienen desde el pasado martes bajo la modalidad de "brazos caídos", como parte de una jornada de protesta para exigir:

Salario digno

Mejores condiciones laborales

El fin de las desigualdades entre personal sindicalizado y de confianza

Ante esta situación, la Mandataria aseguró que las y los trabajadores que se mantienen en paro " son muy pocos ", por lo que las afectaciones en las oficinas de este órgano no se han visto totalmente afectadas.

" Fueron solamente 2 oficinas [...] ni siquiera se cerraron completamente, sino que hubo alguna afectación al servicio. El SAT tiene alrededor de 25 mil trabajadores, y son 400 trabajadores quienes han manifestado solicitudes .

" Estas solicitudes van desde aumento salarial hasta la recuperación de los salarios de gastos médicos mayores. Van a atener un diálogo con el director del SAT, pero realmente son muy pocos trabajadores y no se ha visto interrumpido el servicio y hay diálogo. Está apoyando la Secretaría del Trabajo ", aseguró Sheinbaum.

La Presidenta además destacó cuáles son las oficinas que se han unido a esta protesta, y aseveró que muchas de las demandas no serán cumplidas debido a acuerdos legales que se traducen en el seguimiento de procesos administrativos establecidos en tabuladores salariales.

" Se suspendió en Chihuahua, Celaya (Guanajuato), Guadalajara sur y Zapopan (Jalisco) [...] en Ciudad de México, en oriente y sur. [...] Son muy pocos trabajadores, hay demandas que no se les pueden cumplir porque no hay ningún servidor público que tenga gastos médicos mayores, ni la Presidenta .

" Se va a revisar la demanda de aumento salarial, pero la Mandataria asegura que existen tabuladores en este ámbito, por lo que no es fácil subir los salarios y pasar por alto los estatutos legales que rigen este aspecto en lo laboral ", dijo la Mandataria desde Palacio Nacional.

Con información de SUN.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF