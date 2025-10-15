Lista de productos que tendrán nuevos impuestos o aumentos en 2026

La Cámara de Diputados dio un paso clave en la definición del presupuesto del próximo año: la Comisión de Hacienda aprobó la Ley de Ingresos de la Federación 2026, la cual proyecta una recaudación histórica de 10.1 billones de pesos para el gasto público. De ese monto, 5.8 billones provendrán de impuestos tradicionales como el ISR y el IVA, además de nuevos gravámenes que impactarán directamente en el consumo cotidiano.

El documento aprobado incluye ajustes en productos y servicios de alta demanda — desde cigarros y refrescos, hasta apuestas, videojuegos y ventas en línea — con el objetivo de aumentar la recaudación y regular actividades digitales y de consumo masivo.

Principales aumentos e impuestos nuevos para 2026

Cigarros: el impuesto por unidad subirá de 0.85 pesos a 1.15 pesos para 2030, iniciando el incremento a partir de 2026.

Bebidas saborizadas: el gravamen pasará de 1.6 pesos por litro en 2025 a 3.08 pesos por litro en 2026, casi el doble en solo un año.

Apuestas y sorteos: tanto en casinos físicos como en plataformas digitales, la tasa impositiva aumentará del 30% al 50%.

Videojuegos con contenido violento: se aplicará un nuevo impuesto del 8% sobre su generación o venta.

Ventas por internet: plataformas como Mercado Libre y Amazon deberán retener hasta 10.5% de los ingresos generados por los vendedores, una medida que ha despertado preocupación entre pequeños comercios en línea.

Legisladores y analistas sostienen que estos ajustes buscan desincentivar el consumo de productos nocivos y regular el entretenimiento digital y los juegos de azar. Sin embargo, también advierten que el impacto podría trasladarse a los precios finales, afectando el bolsillo de los consumidores desde el próximo año.

