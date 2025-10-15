Lista de productos que tendrán nuevos impuestos o aumentos en 2026

La Cámara de Diputados dio un paso clave en la definición del presupuesto del próximo año: la Comisión de Hacienda aprobó la Ley de Ingresos de la Federación 2026, la cual proyecta una recaudación histórica de 10.1 billones de pesos para el gasto público. De ese monto, 5.8 billones provendrán de impuestos tradicionales como el ISR y el IVA, además de nuevos gravámenes que impactarán directamente en el consumo cotidiano.El documento aprobado incluye ajustes en productos y servicios de alta demanda —desde cigarros y refrescos, hasta apuestas, videojuegos y ventas en línea— con el objetivo de aumentar la recaudación y regular actividades digitales y de consumo masivo.Legisladores y analistas sostienen que estos ajustes buscan desincentivar el consumo de productos nocivos y regular el entretenimiento digital y los juegos de azar. Sin embargo, también advierten que el impacto podría trasladarse a los precios finales, afectando el bolsillo de los consumidores desde el próximo año.NA