Peso mexicano DESTRONA al dólar en la cotización de HOY jueves

Hoy jueves, el peso mexicano es favorecido por el retroceso del dólar

Por: Elizabeth Vargas

Este es el precio del dólar en distintos bancos de México para hoy jueves 16 de octubre 2025. CANVA / ESPECIAL

Para este jueves 16 de octubre de 2025, el tipo de cambio mostró volatilidad bajista en la sesión overnight. Hoy, el peso mexicano es favorecido por el retroceso del dólar, mientras los inversores centran su atención en un posible escalamiento de las disrupciones comerciales a nivel mundial.

La moneda mexicana en los mercados internacionales abre alrededor de 18.43 pesos por dólar, lo que significa una apreciación de 0.23% o 4 centavos respecto a la jornada anterior, de acuerdo con información de Bloomberg.

Mercados accionarios amanecen mixtos

Los mercados accionarios a nivel mundial presentan movimientos mixtos con sesgo positivo, impulsados por sólidos reportes corporativos del sector tecnológico, que desvían momentáneamente la atención de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, comentaron los analistas de Monex.

Este es el precio del dólar en distintos bancos de México para hoy jueves 16 de octubre 2025

  • Banco Azteca: 16.90 (compra) | 18.99 (venta)
  • BBVA Bancomer: 17.65 (compra) | 18.78 (venta)
  • Banorte: 17.70 (compra) | 18.85 (venta)
  • Banamex: 17.94 (compra) | 18.96 (venta)
  • Scotiabank: 16.30 (compra) | 19.20 (venta)

*Con información de Bloomberg y SUN.

