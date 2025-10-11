¿Cuáles son los nuevos requisitos para comprar casa con Infonavit?

Si eres derechohabiente del Infonavit pero aún no cuentas con los 1,080 puntos que se solicitan para que accedas a una vivienda, hay buenas nuevas: el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores ha cambiado los requisitos para que los trabajadores en México puedan obtener un crédito hipotecario.

Octavio Romero Oropeza, titular del Infonavit, declaró que esta estrategia surgió como parte de la iniciativa “Vivienda para el Bienestar” implementada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, con la cual el gobierno busca que los mexicanos puedan acceder a una vivienda digna. Aquí te contamos los requisitos que te pedirá el Infonavit para que puedas acceder a un crédito hipotecario.

Durante la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum del pasado lunes 6 de octubre, el director del Infonavit reveló que los derechohabientes de este organismo de vivienda social podrán acceder a un crédito hipotecario sin tener que cumplir con los 1,080 puntos que pedía el instituto de manera forzosa.

El titular del Infonavit mencionó que anteriormente eran pocos los derechohabientes que podían acceder a una vivienda, ya que, además del requisito de los 1,080 puntos, las propiedades eran muy caras, por lo que con estos cambios en los programas de vivienda, el aspirar a una propiedad resultará más sencillo.

¿Cuáles son los nuevos requisitos que pide el Infonavit?

Octavio Romero dijo que los requisitos solo serán tres y son los siguientes:

No tener una vivienda propia. Ser trabajador activo en una empresa formal (bajo contrato y con prestaciones). Percibir ingresos entre uno y dos salarios mínimos.

Asimismo, si el derechohabiente tiene solo 6 meses de antigüedad en su empleo, podrá acceder a este beneficio. El titular del Infonavit invitó a los derechohabientes a que entren al portal de Mi Cuenta Infonavit o acudan a alguna de las oficinas del organismo, para que actualicen sus datos, y puedan cumplir el sueño de adquirir una vivienda nueva.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

