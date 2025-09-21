Inapam: ¿Cuánto se gana en el programa de vinculación productiva?

El programa de vinculación productiva del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) busca promover la inclusión laboral de las personas de edad avanzada, con la posibilidad de acceder a empleos formales, prestaciones y estabilidad económica.La credencial del Inapam es uno de los apoyos destinados a la población de la tercera edad en México más destacados, pues con el uso del plástico estas personas pueden acceder a múltiples descuentos en productos y servicios.El plástico puede ser tramitado a partir de los 60 años de edad, presentando los documentos requeridos en uno de los módulos de atención del Inapam en la República Mexicana.La tarjeta promueve distintos programas y derechos para el bienestar de las personas de la tercera edad.El registro es gratuito y se realiza en módulos oficiales del instituto.El trámite inicia en un módulo de Vinculación Productiva, donde el adulto mayor debe entregar sus documentos y llenar una solicitud de inclusión social.Posteriormente, se realiza una entrevista con un promotor, quien evalúa habilidades y experiencia laboral. Después, se presentan las vacantes disponibles y, en caso de interés, se agenda una entrevista con la empresa contratante.Los salarios varían según el puesto y la región del país. En la Zona Libre de la Frontera Norte, los ingresos pueden superar los 14 mil pesos mensuales, mientras que en el resto de México alcanzan alrededor de 9 mil 367 pesos. Además, los beneficiarios acceden a sueldos base, prestaciones de ley y estabilidad laboral.El programa de Vinculación Productiva no solo ofrece empleo formal, sino también la posibilidad de integrarse en actividades voluntarias que aporten experiencia y fomenten la participación activa en la sociedad.Con ello, el Inapam refuerza su papel como institución clave para garantizar el bienestar integral de los adultos mayores en México.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *MB