El año está pronto a terminar, y aunque aún faltan un par de meses para que esto pase, el Instituto Nacional de Personas Adultas Mayores (Inapam) anunció que algunos de los beneficiarios de la tarjeta Inapam podrán recibir aguinaldo este 2025.

La tarjeta Inapam es un medio que otorga el instituto protector de las personas de la tercera edad, con el cual pueden acceder a diferentes beneficios que los ayuden a elevar su calidad de vida.

Además de esto, los beneficiarios de la credencial pueden ser parte de programas de integración, como el llamado Vinculación Productiva del Inapam, que tiene como objetivo colocar a personas de este sector en empleos remunerados y actividades voluntarias que les generen ingresos.

Es por esto que los adultos mayores que cumplen con sus actividades laborales en la Vinculación Productiva pueden gozar de todas las prestaciones de ley, como el derecho de recibir 15 días de aguinaldo en 2025.

Por ello, todas las personas registradas en el programa integral recibirán su aguinaldo antes del 20 de diciembre del presente año .

Es importante destacar que el monto puede variar dependiendo del sujeto, ya que este dependerá del sueldo que tengan como base y el tiempo que tengan trabajado.

Los interesados en ser parte del programa de Vinculación Productiva deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Tener 60 y más años de edad.

Credencial INAPAM (original).

Identificación oficial con fotografía en original (INE, pasaporte vigente, licencia de conducir, carnet de salud IMSS/ISSSTE).

CURP (Clave Única de Registro de Población).

Entregar un comprobante de domicilio reciente.

Incluir dos fotografías tamaño infantil.

Con esto, el Inapam busca impulsar la inclusión laboral de los adultos mayores de 60 años , conectándolos con empresas que deseen ofrecerles empleos, que mejoren su bienestar y fomenten su participación social.

