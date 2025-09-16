Pensión IMSS e ISSSTE 2025: ¿Cuándo llega el pago del aguinaldo?

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ya tienen definidas las fechas en las que sus pensionados recibirán los montos correspondientes a su aguinaldo 2025.

El pago del aguinaldo es una prestación obligatoria y cumple un rol fundamental en los hogares mexicanos debido a que es útil para los gastos de la temporada navideña, la liquidación de deudas, el ahorro y la estabilidad económica.

Te puede interesar: Beca Rita Cetina: Así puedes hacer el registro con tu Llave MX a partir de HOY

La entrega del aguinaldo a pensionados es una manera de reconocer su esfuerzo durante su vida laboral, contribuyendo a su bienestar financiero.

En este escenario, aquí le compartimos las fechas oficiales en las que dichas instituciones realizarán la dispersión de recursos económicos correspondientes al pago del aguinaldo a pensionados.

Pensión IMSS: Fecha del pago de aguinaldo 2025

En su calendario oficial de pagos de este 2025, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) indica que sus pensionados bajo el régimen de la Ley 73 recibirán su aguinaldo el lunes 3 de noviembre, junto con el monto correspondiente a la pensión del mes.

Cabe señalar que los pensionados bajo la ley vigente desde el 1 de julio de 1997 no recibirán esta prestación.

Pensión ISSSTE: Fecha de pago de aguinaldo 2025

El pago del aguinaldo a pensionados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) es distinto, pues la dispersión de recursos se hace en dos partes: una en el mes de noviembre, y la otra al iniciar el siguiente año, es decir, el 2026.

De acuerdo con el calendario oficial, el pago de la primera parte del aguinaldo se hará durante la primera quincena de noviembre, y la segunda se hará junto con el primer pago del 2026, es decir, el próximo 2 de enero.

¿Cuándo llega el siguiente pago de la pensión IMSS e ISSSTE?

Las fechas restantes de pagos del 2025 de ambas instituciones son las siguientes:

Calendario de pagos pensión ISSSTE 2025

Octubre: 30 de septiembre.

Noviembre: 30 de octubre.

Diciembre: 28 de noviembre.

Calendario de pagos pensión ISSSTE 2025. ESPECIAL

Calendario de pagos pensión IMSS 2025

Octubre: miércoles 1 de octubre de 2025.

Noviembre: lunes 3 de noviembre de 2025.

Diciembre: lunes 1 de diciembre de 2025.

Calendario de pagos pensión IMSS 2025. ESPECIAL

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

