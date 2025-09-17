Beca Rita Cetina: ¿Qué documentos son válidos para solicitar el apoyo?

En la actualidad, el registro de la Beca Universal Rita Cetina se encuentra disponible y, en este escenario, el Gobierno de México compartió la lista de documentos válidos para solicitar el apoyo.

La Beca Rita Cetina es uno de los programas sociales impulsados por la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum y tiene el objetivo de evitar que niñas, niños y adolescentes abandonen sus estudios por falta de recursos económicos.

De acuerdo con las autoridades, el registro para alumnos de nuevo ingreso a secundaria estará disponible hasta el próximo martes 30 de septiembre.

¿Qué documentos son válidos para solicitar la Beca Rita Cetina?

Para hacer el trámite, el padre, la madre o el tutor de los estudiantes debe reunir los siguientes documentos: del adulto responsable, la CURP, número celular, correo electrónico, Llave MX, identificación oficial y comprobante de domicilio no mayor a tres meses de antigüedad, digitalizados en formato PDF o JPG. Del estudiante solo se necesita la CURP.

De acuerdo con las autoridades, como comprobante de domicilio reciente, los siguientes documentos son válidos:

Recibo de servicio de luz

Recibo de gas

Boleta de servicio de agua

Recibo de predial

Estado de cuenta de servicio telefónico o internet

Constancia de residencia emitida por la autoridad local (estatal, municipal o comisaría)

Además, como identificación oficial es válido usar:

Credencial para votar del Instituto Nacional Electoral

Cartilla Militar

Cédula Profesional

Pasaporte emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores

Credencial del Instituto Nacional de Migración Licencia de conducir

¿Cómo registrarse a la Beca Rita Cetina?

Pasos:

Ingresa a la página oficial del programa: http://www.becaritacetina.gob.mx/ Regístrate como tutor en la plataforma Completa tu información de domicilio Registra a casa uno de los estudiantes de la familia Una vez que tengas a todos los estudiantes registrados, da clic en el botón "terminar".

Cabe señalar que si cargas mal un documento en la plataforma, podrás subirlo nuevamente, aunque se recomienda revisarlos bien para subirlos sin errores en el primer intento.

¿De cuánto es el pago de la Beca Rita Cetina?

En el 2025, el pago de la Beca Rita Cetina para estudiantes de secundaria es de mil 900 pesos bimestrales, más 700 pesos por cada estudiante adicional en el mismo hogar. Es decir, un hogar con dos alumnos de secundaria recibirá un apoyo de 2 mil 600 pesos cada dos meses.

MB

