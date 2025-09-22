¿Cuánto costarán ahora los cigarros y refrescos tras el aumento de impuestos?

En días recientes, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó ante la Cámara de Diputados el Paquete Económico 2026, un plan fiscal que propone incrementar la recaudación federal en productos de consumo cotidiano, como cigarros y refrescos, con el objetivo de mejorar la salud pública .

La iniciativa plantea modificar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), un gravamen adicional al Impuesto al Valor Agregado (IVA) que se aplica específicamente a artículos nocivos para la salud, como los cigarros.

El proyecto no solo contempla los cigarros tradicionales, sino también productos relacionados, como bolsas de nicotina y dispositivos electrónicos , que estarán sujetos al ajuste que eleva la tasa ad valorem —calculada sobre el precio base de los productos de tabaco— del 160 % vigente a un nuevo 200 %.

Esto significa que, por cada 100 pesos del valor del producto, el impuesto pasará a 200 pesos, aunque en productos derivados se podrá aplicar una cuota adicional según la cantidad de nicotina que contengan.

En caso de aprobarse, el costo final de una cajetilla de 20 cigarros podría oscilar entre 90 y 100 pesos, frente al precio actual, que ronda entre 70 y 80 pesos.

Por su parte, el precio de las bebidas azucaradas también se verá afectado, ya que la iniciativa contempla duplicar la cuota del IEPS que grava estos productos, pasando de 1.6451 a 3.0818 pesos por litro.

La medida incluye no solo refrescos regulares, sino también sus versiones light, polvos, jarabes, edulcorantes y cualquier producto para diluir en agua, tanto naturales como artificiales.

Así, con base en la propuesta, un refresco de 600 mililitros aumentaría aproximadamente de 20 a 23.50 pesos; las botellas retornables de 2.5 litros pasarían de 32 a 38 pesos, y las presentaciones de 3 litros se elevarían de 37 a 44 pesos.

De acuerdo con el planteamiento, el monto recaudado se destinará a fortalecer centros y agencias de salud pública dedicadas a atender a personas con problemas de salud y enfermedades crónicas.

