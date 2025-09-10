Liverpool: ¿Cuántas ediciones de la Venta Nocturna faltan en 2025?

Las Ventas Nocturnas de Liverpool se han convertido en eventos clásicos del comercio en México, pues a través de ellas, miles de consumidores pueden acceder a atractivos descuentos durante un periodo de tiempo limitado, que suele rondar los dos o tres días de duración.

Liverpool organiza cuatro Nocturnas cada año, y la próxima se encuentra a tan solo unas semanas de distancia.

Te puede interesar: Liverpool: Lo que debes saber para comprar en la próxima Venta Nocturna del 2025

¿Cuántas ediciones de la Venta Nocturna de Liverpool faltan en el 2025?

Las Ventas Nocturnas de Liverpool son periodos de promociones exclusivas y descuentos en todas las categorías de la tienda. De este modo, los clientes de la cadena de tiendas departamentales tienen acceso a grandes oportunidades, como renovar su guardarropa o adquirir productos tecnológicos de última generación a costos más accesibles.

Como se mencionó anteriormente, Liverpool organiza cuatro Ventas Nocturnas cada año: la Nocturna para Mamás, la Nocturna para Papás, la Nocturna por Aniversario y la Nocturna por Navidad.

Venta Nocturna para mamás

Esta Nocturna generalmente se lleva a cabo durante los últimos días de abril y tiene el objetivo de que los consumidores puedan adquirir los regalos para el Día de la Madre.

Venta Nocturna para papás

Ocurre en el marco del Día del Padre, con el propósito de incrementar las ventas durante esta celebración especial.

Venta Nocturna de Aniversario

Por lo general, se desarrolla durante el primer fin de semana de octubre y tiene el objetivo de celebrar la trayectoria de la tienda.

Venta Nocturna de Navidad

Es la última Nocturna del año y se desarrolla en diciembre, por lo que es una gran oportunidad para adquirir obsequios.

Teniendo esto en cuenta, solo quedan dos ediciones de la Venta Nocturna de Liverpool este 2025: la de aniversario y la de Navidad.

Liverpool tiene presencia en 30 estados de la República con la operación de 124 puntos de venta físicos. No obstante, los descuentos de la Venta Nocturna también se encuentran disponibles en su página web y en su aplicación móvil.

Durante sus Ventas Nocturnas, el horario de las tiendas físicas de Liverpool suele extenderse desde las 11:00 hasta las 21:00 horas.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB