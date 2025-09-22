INAPAM: ¿Cuál es el monto del aguinaldo para los adultos mayores?

Las personas beneficiarias del Programa de Vinculación Productiva del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) tienen derecho a recibir aguinaldo.

Además de la credencial Inapam, otorgada a personas mayores de 60 años para que obtengan beneficios como descuentos en productos y servicios, el instituto también promueve la integración social de este sector de la población.

De este modo, a través del programa de Vinculación Productiva, que conecta a los beneficiarios con empresas, estas personas pueden reincorporarse al mercado laboral.

Con la obtención de un empleo formal, los adultos mayores tienen garantizado no solo un sueldo base que abona a su estabilidad económica, también a las prestaciones por ley, incluido el aguinaldo.

¿Cuál es el monto del aguinaldo para los adultos mayores con Inapam?

La Ley Federal del Trabajo (LFT) indica que el monto del aguinaldo equivale como mínimo a 15 días de trabajo de salario. De este modo, el monto del aguinaldo para los adultos mayores que forman parte del programa de Vinculación Productiva del Inapam varía según el sueldo percibido.

Los salarios varían según el puesto y la región del país: en la zona libre de la frontera norte puede superar los 14 mil pesos mensuales, mientras que en el resto de los estados alcanzan los 9 mil 367 pesos mensuales.

¿Cuáles son los requisitos para recibir aguinaldo con Inapam en 2025?

Para que los beneficiarios del programa de Vinculación Productiva puedan cobrar el aguinaldo es necesario que cumplan los siguientes requisitos:

Tener 60 años cumplidos o más.

Presentar su credencial Inapam vigente y original.

Contar con una identificación oficial vigente (credencial INE, pasaporte vigente, licencia de conducir o carnet de salud IMSS/ISSSTE).

Llenar la solicitud de inclusión social.

Cabe decir que el aguinaldo debe pagarse antes del 20 de diciembre, de acuerdo con lo estipulado en las leyes mexicanas.

