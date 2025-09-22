Aguinaldo 2025: Cuánto pagarán a los trabajadores mexicanos este año

Muchos mexicanos ya están haciendo cuentas para saber la cantidad que recibirán como aguinaldo este 2025. Por si estás interesa, te explicamos cómo saber cuánto dinero que te pagarán antes de la fecha límite.

¿Qué es el aguinaldo?

El aguinaldo es un derecho que debe pagarse a las y los trabajadores, según indica la Ley Federal del Trabajo (LFT), ya sean de base, de confianza, de planta, sindicalizados, contratados por obra o tiempo determinado, eventuales, comisionistas, agentes de comercio, de seguros, vendedores y otros semejantes.

Para quienes no hayan cumplido el año de servicio, sin importar que se encuentren trabajando o no en la fecha de pago del aguinaldo, la ley determina que también tendrán derecho a que se les pague la parte proporcional del mismo, conforme al tiempo trabajado.

¿Cómo calcular el aguinaldo en 2025?

Hasta la fecha, el aguinaldo para 2025 corresponde a 15 días de salario del pago de base. Si un trabajador tiene 1 año de servicio, solo debe multiplicar el pago de lo que ganas por día por 15.

Por ejemplo:

Si una persona gana 100 pesos cada día, debe multiplicar 100x15 y el resultado (mil 500) es lo que deberá recibir como pago.

Para quienes tienen un sueldo fijo (siempre reciben la misma cantidad de dinero), el cálculo se realiza por día laborado, mientras que para los trabajadores que reciben con un sueldo variable, se considera el ingreso promedio diario de los últimos 30 días laborados.

Por ejemplo:

Sueldo mensual 12 mil pesos/30 días (mes)= 400 pesos (salario diario)

400 pesos (salario base) x 15 (días de aguinaldo)= seis mil pesos (aguinaldo)

Si no se tiene un año cumplido al momento del pago del aguinaldo en 2025, se debe calcular de esta forma:

El monto se puede obtener al dividir los días correspondientes al aguinaldo por los 365 días del año, el resultado se multiplica por los días laborados y esto a su vez por el salario diario.

Por ejemplo:

15 (días de aguinaldo)/ 365 (días del año)= 0.041

0.041 x 280 (días laborados) =11.48 (proporcional de días de aguinaldo)

11.48 (proporcional de días de aguinaldo) x 400 (salario diario)= cuatro mil 592 pesos (aguinaldo proporcional)

¿Cuándo se paga el aguinaldo en 2025?

El empleador, en todos los casos, está obligado a pagar el aguinaldo en tiempo y forma, tal como lo estipula la ley. Sobre cuándo se recibe el pago del aguinaldo 2025, la LFT establece como fecha máxima el 20 de diciembre.

