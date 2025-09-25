La Secretaría de Seguridad asegura 25 kilos de droga oculta en cajas de jabón

Oficiales de la Policía de Jalisco, en coordinación con efectivos de la Policía Metropolitana (Metropol), adscritos a la Secretaría de Seguridad, detectaron y aseguraron alrededor de 25 kilos de aparente droga sintética, que se hallaba en cajas de supuesto jabón en una empresa de paquetería en Guadalajara.

Los uniformados del Escuadrón Motorizado "Guepardos", de la Metropol, acudieron al negocio de transporte ubicado en Tomás Limón Gutiérrez y Oriente 1, en la Colonia El Manantial, en atención a un reporte anónimo que alertaba sobre un presunto envío de droga.

"Tras entrevistarse con el personal, ubicaron los paquetes que coincidían con la descripción hecha en el reporte, se trataba de tres cajas que supuestamente contenían jabón y que tenían como destino Tijuana, Baja California", informó la Secretaría de Seguridad a través de un comunicado.

Para realizar una revisión apegada a protocolo, los oficiales solicitaron el apoyo del Escuadrón Canino de la Policía Preventiva Estatal.

Con ayuda de binomios caninos, los uniformados corroboraron que se trataba de paquetes que contenían presunta droga sintética, por lo que estos fueron asegurados, notificando de su hallazgo a un agente del Ministerio Público Federal para que se encargue de las averiguaciones correspondientes.

