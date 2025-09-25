Yo Jalisco Apoyo para el Transporte: requisitos para las personas con discapacidad

Yo Jalisco para el Transporte es un programa gubernamental que brinda apoyo económico a la población para facilitar su movilidad en el transporte público de la ciudad.

Cabe resaltar que este apoyo del gobierno de Jalisco, esta dirigido solo para ciertos sectores de la población que son:

Estudiantes

Mujeres sostén del hogar de entre 18 a 59 años de edad

Personas con discapacidad y sus personas cuidadoras.

Personas adultas mayores de 60 años o más.

Algo importante de mencionar es que se deben seguir ciertos requisitos para poder registrarse en Yo Jalisco Apoyo para el Transporte. A continuación, te decimos cuáles son para las personas con discapacidad:

Requisitos para las personas con discapacidad

Comprobar algún tipo de discapacidad.

Residir en alguno de los municipios dentro de la cobertura geográfica.

Demostrar la necesidad económica para el uso del transporte público.

¿Cómo registrarse a Yo Jalisco Apoyo para el Transporte?

El registro se realiza en línea a través del sitio web, para ingresar, da clic aquí.

Después de entrar a la pagina y dirigirte al apartado de registro, podrás seguir estos sencillos pasos:

Completar el formulario de inscripción Imprimir tu comprobante de registro Acudir a un módulo con la documentación requerida

¿Qué se necesita para registrarse en Yo Jalisco Apoyo para el Transporte?

De acuerdo con el sitio oficial, las personas interesadas en recibir este apoyo deberán contar con los siguientes documentos para registrarse:

Generalmente se solicitan:

Identificación oficial (INE u otro documento válido)

CURP

Comprobante de domicilio

Comprobante de estudios (para estudiantes)

Certificados adicionales (por ejemplo, de discapacidad, si aplica)

Para saber más información sobre el registro o alguna otra duda, ingresa aquí.

Te puede interesar: IDEFT y SITEUR convienen para brindar mejor servicio a usuarios del tren eléctrico y SITRAN

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

AS