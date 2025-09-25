Este jueves 25 de septiembre por la rodada nocturna de la Vía RecreActiva en Zapopan algunas rutas del transporte público detendrán momentáneamente sus recorridos a partir de las 21:00 horas.La Secretaría de Transporte Jalisco (Setran) anunció que las rutas que detendrán sus derroteros momentáneamente son las siguientes: La rodada nocturna de la Vía Recreativa agendada para el día de hoy por la noche contempla el siguiente circuito: saliendo del Parque Metropolitano por la avenida por avenida Ludwig Van Beethoven hasta avenida Rafael Sanzio, luego de este punto hasta avenida Guadalupe hasta llegar a la Glorieta Chapalita para tomar avenida de Las Rosas hasta cruzar avenida López Mateos. A partir de este punto, se circulará por avenida Chapalita para regresar por la Calzada Lázaro Cárdenas hasta tomar avenida Patria y regresar por avenida Ludwig Van Beethoven rumbo al Parque Metropolitano.La salida se realizará desde la Glorieta Chapalita recorriendo el circuito mencionado. Se contempla un horario de 20:00 a 00:00 horas. Para participar en la rodada de la Vía Nocturna que va al Matute Remus impulsada por el gobierno de Zapopan es necesario registrarse en este enlace.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *OB