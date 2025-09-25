Jueves, 25 de Septiembre 2025

Setran informa rutas de camiones que detendrán su servicio esta noche

La razón es la celebración de la rodada nocturna de la Vía RecreActiva en Zapopan

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

La Secretaría de Transporte Jalisco anunció las rutas que detendrán sus derroteros esta noche. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Este jueves 25 de septiembre por la rodada nocturna de la Vía RecreActiva en Zapopan algunas rutas del transporte público detendrán momentáneamente sus recorridos a partir de las 21:00 horas.

La Secretaría de Transporte Jalisco (Setran) anunció que las rutas que detendrán sus derroteros momentáneamente son las siguientes:

  • T11A
  • T11A-C01
  • T11A-C02
  • T11A-C03
  • T17
  • T17-C01
  • C104
  • C120
  • C01
  • C109
  • C110 dos vías
  • C121A
  • C121B
  • C140
  • T04A-1
  • T04A-2
  • T08-C01

La rodada nocturna de la Vía Recreativa agendada para el día de hoy por la noche contempla el siguiente circuito: saliendo del Parque Metropolitano por la avenida por avenida Ludwig Van Beethoven hasta avenida Rafael Sanzio, luego de este punto hasta avenida Guadalupe hasta llegar a la Glorieta Chapalita para tomar avenida de Las Rosas hasta cruzar avenida López Mateos. A partir de este punto, se circulará por avenida Chapalita para regresar por la Calzada Lázaro Cárdenas hasta tomar avenida Patria y regresar por avenida Ludwig Van Beethoven rumbo al Parque Metropolitano.

La salida se realizará desde la Glorieta Chapalita recorriendo el circuito mencionado. Se contempla un horario de 20:00 a 00:00 horas. Para participar en la rodada de la Vía Nocturna que va al Matute Remus impulsada por el gobierno de Zapopan es necesario registrarse en este enlace.

