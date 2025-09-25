Juárez vs León es el partido que abre la actividad de la Jornada 11 (J10) del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX; los Bravos recibirán a La Fiera, en busca de mantener la buena racha. En caso de que quieras ver el duelo, te damos el horario y los canales de transmisión EN VIVO.

Horario del Juárez vs León, Liga MX Apertura 2025

El partido de la J11 se jugará este viernes 26 de septiembre de 2025 en Ciudad Juárez. Está programado para arrancar a las 19:00 horas , tiempo del centro de México.

Dónde ver EN VIVO el Juárez vs León

La transmisión del partido estará disponible a través de televisión por streaming . Además, podrás seguir el minuto a minuto en las redes sociales de los dos equipos.

Cómo llegan Juárez y León a la Jornada 11

Los Bravos de Juárez abren este viernes la decimoprimera fecha del campeonato cuando reciban en casa a los Panzas Verdes.

Con el ánimo por lo alto, Juárez viene de derrotar en la J10 a los Pumas por marcador de 3-1, victoria que los coloca en la séptima posición de la Tabla General con 15 unidades.

Por su parte, León llegan a este encuentro con 12 unidades en zona de Play-In, por lo que una victoria es vital en sus aspiraciones de estar en la zona de Liguilla.

Los Esmeraldas se dejaron empatar por el Mazatlán en la fecha pasada por descuidos puntuales de la zaga.

Juárez vs León EN VIVO: Dónde ver el partido de la J11 Apertura 2025

El partido será este viernes 26 de septiembre en el Estadio Olímpico Benito Juárez de Ciudad Juárez, Chihuahua.

Fecha: Viernes 26 de septiembre

Hora: 19:00 horas

Estadio: Olímpico Benito Juárez, Ciudad Juárez, Chihuahua

Transmisión: Caliente TV, FOX

*Con información de SUN

**Horarios del centro de México

***Sujeto a cambios de transmisión

----

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF