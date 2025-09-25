¿Impactará a los clientes la eliminación de deducciones de bancos al IPAB?

De aprobarse la eliminación de deducciones de impuestos en las cuotas que pagan los bancos al IPAB en el paquete económico 2026, se operará sin problema ni impacto para los clientes, dijo el director general de Santander México, Felipe García Ascencio.

"Entendemos que hay prioridades que tiene el gobierno y nosotros, como hemos hecho durante muchos años en México y en todos los países, pues vamos a seguir el régimen fiscal que toque, que se apruebe. Claramente seremos contribuidores y no le vemos un tema", aseguró el directivo.

En conferencia de prensa después de la entrega de becas de Tuiio, iniciativa de Santander en inclusión financiera, el directivo indicó que, si bien hay un impacto para el banco, esto no se reflejará en sus usuarios.

"Habría un impacto naturalmente porque sí es un número importante. Sin embargo, no consideramos que esto vaya a afectar a nuestros clientes", dijo.

De acuerdo con datos del IPAB, Santander fue el tercer banco que pagó el mayor monto de cuotas al instituto en el segundo trimestre de 2025, con un total de mil 165 millones de pesos.

García Ascencio explicó que, en casi ocho años de operaciones, Tuiio, iniciativa de Santander en inclusión financiera, ha atendido de manera acumulada a más de 622 mil clientes de las cuales, 87% son mujeres.

Según Santander, se han generado más de 17 mil 600 millones de pesos en origen de crédito, enfocados principalmente en proyectos productivos liderados por mujeres.

"Su presencia en 20 estados del país refleja no solo el crecimiento sostenido de la institución, sino también la confianza que generan sus productos, los cuales han contribuido a transformar realidades y a sembrar esperanzas en comunidades enteras", dijo el director general de Santander.

En ese contexto, Santander México, a través de Tuiio y Santander Universidades, otorgó 25 becas universitarias de su primera convocatoria "Becas Santander Tuiio te acompaña". La iniciativa, con una inversión de 1.8 millones de pesos, busca apoyar a hijos de clientes de Tuiio en sus estudios superiores.

La institución detalló que se recibieron 859 solicitudes, de las cuales 25 jóvenes fueron seleccionados. Los beneficiarios recibirán nueve mil pesos semestrales por hasta cuatro años, o hasta la conclusión de sus estudios, siempre que mantengan un promedio mínimo de 8.0 y cumplan los requisitos académicos. Esta es la primera beca de su tipo para clientes de microemprendimientos.

La directora ejecutiva de inclusión financiera de Santander México y directora general de Tuiio Santander, Norma Castro, subrayó que el programa ofrece una oportunidad única a jóvenes de familias emprendedoras con desafíos económicos, buscando asegurar su trayectoria universitaria e impulsar un impacto positivo en sus familias y comunidades.

MV