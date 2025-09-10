Soriana es una empresa mexicana que se fundó en Torreón, Coahuila, en 1905. Desde su fundación, Tiendas Soriana está comprometida con sus clientes para ofrecer la mejor experiencia de compra, variedad y calidad en productos y servicios.Esta cadena comercial ofrece para sus clientes una estrategia basada en una operación multiformato que adecúa ciertas sucursales a las necesidades de compra de cada región, haciendo la experiencia de compra agradable, personalizada y completa.Los formatos de tiendas físicas más reconocidos son los siguientes:Otro de los formatos más importantes es la tienda en línea, a la que se puede acceder a través del siguiente enlace. Comprometida con los mexicanos, Tiendas Soriana trae para sus clientes descuentos de hasta 30 % en vinos y licores en camino al festejo de la noche del 15 de septiembre. Las promociones que aquí presentamos serán válidas en todos sus formatos (excepto Citi Club), solo deberás revisar la existencia en tiendas.No desaproveches esta oportunidad y surte todo lo que necesites para gritar "¡Viva México!" en compañía de tus seres queridos y una buena bebida.Encuentra más promociones en el siguiente enlace. *Revisa la vigencia de estas ofertas en línea o directamente en sucursales.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF