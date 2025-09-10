Soriana es una empresa mexicana que se fundó en Torreón, Coahuila, en 1905. Desde su fundación, Tiendas Soriana está comprometida con sus clientes para ofrecer la mejor experiencia de compra, variedad y calidad en productos y servicios.

Esta cadena comercial ofrece para sus clientes una estrategia basada en una operación multiformato que adecúa ciertas sucursales a las necesidades de compra de cada región, haciendo la experiencia de compra agradable, personalizada y completa.

Lee también: Peso mexicano amanece VIGOROSO frente al dólar

Los formatos de tiendas físicas más reconocidos son los siguientes:

Citi Club - Brinda productos de distinta índole en presentaciones de tamaño institucional y multiempaque para sus socios

- Brinda productos de distinta índole en presentaciones de tamaño institucional y multiempaque para sus socios Soriana Hiper - Cuenta con un amplio surtido y variedad de mercancías en las divisiones de ropa, mercancías generales, abarrotes, frescos y alimentos preparados

- Cuenta con un amplio surtido y variedad de mercancías en las divisiones de ropa, mercancías generales, abarrotes, frescos y alimentos preparados Soriana Súper - Para satisfacer las necesidades de consumo frecuente de las familias mexicanas, ofrece productos de consumo diario con la mejor calidad

- Para satisfacer las necesidades de consumo frecuente de las familias mexicanas, ofrece productos de consumo diario con la mejor calidad Soriana Mercado - Una tienda austera pero agradable que ofrece al cliente un esquema de precios bajos y promociones atractivas

- Una tienda austera pero agradable que ofrece al cliente un esquema de precios bajos y promociones atractivas Soriana Express - Ofrece todo lo necesario para satisfacer las necesidades de consumo en las poblaciones y localidades donde se encuentra

Otro de los formatos más importantes es la tienda en línea, a la que se puede acceder a través del siguiente enlace.

Imperdibles descuentos en vinos y licores

Comprometida con los mexicanos, Tiendas Soriana trae para sus clientes descuentos de hasta 30 % en vinos y licores en camino al festejo de la noche del 15 de septiembre . Las promociones que aquí presentamos serán válidas en todos sus formatos (excepto Citi Club), solo deberás revisar la existencia en tiendas.

No desaproveches esta oportunidad y surte todo lo que necesites para gritar "¡Viva México!" en compañía de tus seres queridos y una buena bebida .

Tequila Cuervo Tradicional reposado 950 ml en 300.30 pesos

ESPECIAL / Soriana

Tequila Herradura Ultra 700 ml en 699 pesos

ESPECIAL / Soriana

Tequila 1800 añejo 700 ml en 594.30 pesos

ESPECIAL / Soriana

Tequila 1800 Cristalino añejo 700 ml en 664.30 pesos

ESPECIAL / Soriana

Tequila Gran Centenario reposado 700 ml en 248.50 pesos

ESPECIAL / Soriana

Te puede interesar: Sismos de magnitud 4 se presentaron en el sur de México esta madrugada

Mezcal Ojo de Tigre reposado 750 ml en 587.30 pesos

ESPECIAL / Soriana

Mezcal Verde Momento Espadín Joven 700 ml en 304.50 pesos

ESPECIAL / Soriana

Tequila El Jimador reposado 700 ml en 209 pesos

ESPECIAL / Soriana

Whisky Johnnie Walker Red Label 700 ml en 295 pesos

ESPECIAL / Soriana

Encuentra más promociones en el siguiente enlace.

* Revisa la vigencia de estas ofertas en línea o directamente en sucursales .

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF