Clima HOY, 9 de septiembre en los Pueblos Mágicos de Jalisco

Conoce el pronóstico del clima para este martes 9 de septiembre de algunos de los emblemáticos Pueblos Mágicos que alberga Jalisco

Por: Anel Solis

Para el día de hoy, 9 de septiembre se pronostica lluvias y tormentas en algunos Pueblos Mágicos de Jalisco. UNSPLASH/ S. hinni

Los Pueblos Mágicos de Jalisco son conocidos por su diversidad de flora y fauna, así como por las múltiples actividades para disfrutar. Tanto locales como turistas los visitan, atraídos por la gastronomía, la tradición y la cultura de cada uno de ellos. Estos destinos son una buena opción para visitar este lunes 8 de septiembre.

El clima juega un papel clave al momento de planear una visita, ya que de él depende qué tan recomendable sea el viaje y si será posible seguir el itinerario sin contratiempos. Por eso, a continuación te compartimos el pronóstico del clima para este 9 de septiembre en algunos de los principales Pueblos Mágicos de Jalisco:

  • Mazamitla
  • Chapala
  • San Pedro Tlaquepaque
  • Tequila
  • Tapalpa
  • Talpa de Allende

Clima en Mazamitla hoy, 9 de septiembre

Hora Temperatura Se pronostica
9:00 16° Parcialmente nuboso
10:00 18° Parcialmente nuboso
11:00 19° Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región
12:00  19° Lluvia débil con probabilidad de 50% en la región
13:00 21° Lluvia débil con probabilidad de 60% en la región
14:00  20° Tormenta con probabilidad de 70% en la región
15:00  18° Tormenta con probabilidad de 90% en la región
16:00  17° Lluvia débil con probabilidad de 90% en la región
17:00  17° Lluvia débil con probabilidad de 80% en la región
18:00  15° Lluvia débil con probabilidad de 50% en la región
19:00  15° Parcialmente nuboso
20:00 15° Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región
21:00  15° Parcialmente nuboso
22:00  15° Parcialmente nuboso
23:00  14° Parcialmente nuboso

Clima en Chapala hoy, 9 de septiembre

Hora Temperatura Se pronóstica
9:00 20° Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región
10:00 20° Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región
11:00 21° Parcialmente nuboso
12:00 22° Nubes y claros
13:00 23° Nubes y claros
14:00 23° Nubes y claros
15:00  24° Nubes y claros
16:00  23° Parcialmente nuboso
17:00  23° Parcialmente nuboso
18:00 22° Lluvia débil con probabilidad de 40% en la región
19:00 21° Lluvia débil con probabilidad de 50% en la región
20:00  21° Lluvia débil con probabilidad de 60% en la región
21:00 20° Tormenta con probabilidad de 70% en la región
 22:00 20° Tormenta con probabilidad de 70% en la región
23:00  20° Lluvia débil con probabilidad de 70% en la región

Clima en Tequila hoy, 9 de septiembre

Hora Temperatura Se pronostica
9:00 22° Parcialmente nuboso
10:00 24° Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región
11:00 25° Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región
12:00  27° Nubes y claros
13:00  29° Nubes y claros
14:00  29° Parcialmente nuboso
15:00  30° Parcialmente nuboso
16:00  27° Tormenta con probabilidad de 70% en la región
17:00 23° Tormenta con probabilidad de 80% en la región
18:00  22° Tormenta con probabilidad de 70% en la región
19:00  21° Lluvia débil con probabilidad de 60% en la región
20:00  21° Lluvia débil con probabilidad de 50% en la región
21:00  21° Lluvia débil con probabilidad de 50% en la región
22:00 20° Lluvia débil con probabilidad de 50% en la región
23:00 20° Lluvia débil con probabilidad de 50% en la región

Clima en San Pedro Tlaquepaque hoy, 9 de septiembre

Hora Temperatura Se pronostica
9:00 19° Parcialmente nuboso
10:00 21° Parcialmente nuboso
11:00 23° Nubes y claros
12:00  24° Nubes y claros
13:00  25° Parcialmente nuboso
14:00 26° Nubes y claros
15:00  26° Parcialmente nuboso
16:00  26° Parcialmente nuboso
17:00  22° Tormenta con probabilidad de 70% en la región
18:00  21° Tormenta con probabilidad de 70% en la región
19:00 20° Lluvia débil con probabilidad de 70% en la región
20:00  19° Lluvia débil con probabilidad de 70% en la región
21:00  18° Lluvia débil con probabilidad de 70% en la región
22:00  18° Tormenta con probabilidad de 70% en la región
23:00  18° Lluvia débil con probabilidad de 70% en la región

Clima en Tapalpa hoy, 9 de septiembre

Hora Temperatura Se pronostica
9:00 18° Parcialmente nuboso
10:00 20° Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región
11:00 21° Lluvia débil con probabilidad de 50% en la región
12:00  21° Lluvia débil con probabilidad de 70% en la región
13:00  22° Tormenta con probabilidad de 80% en la región
14:00  20° Tormenta con probabilidad de 90% en la región
15:00  19° Lluvia débil con probabilidad de 90% en la región
16:00  18° Lluvia moderada con probabilidad de 80% en la región
17:00  18° Lluvia débil con probabilidad de 80% en la región
18:00  17° Lluvia débil con probabilidad de 60% en la región
19:00  16° Lluvia débil con probabilidad de 50% en la región
20:00  16° Parcialmente nuboso
21:00  16° Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región
22:00  15° Parcialmente nuboso
23:00  15° Parcialmente nuboso

Clima en Talpa de Allende hoy, 9 de septiembre

Hora Temperatura Se pronostica
9:00 22° Nubes y claros
10:00 25° Nubes y claros
11:00 26° Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región
12:00  27° Lluvia débil con probabilidad de 60% en la región
13:00  25° Tormenta con probabilidad de 90% en la región
14:00  25° Tormenta con probabilidad de 90% en la región
15:00 23° Lluvia débil con probabilidad de 80% en la región
16:00  24° Lluvia débil con probabilidad de 80% en la región
17:00  24° Lluvia débil con probabilidad de 60% en la región
18:00 23° Parcialmente nuboso
19:00  22° Parcialmente nuboso
20:00  21° Parcialmente nuboso
21:00  21° Neblina
22:00  21° Parcialmente nuboso
23:00  20° Parcialmente nuboso

Con información de Meteored**

