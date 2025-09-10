El Sistema Sismológico Nacional (SSN) es la institución mexicana encargada de monitorear la actividad sísmica en México en tiempo real: registra, analiza y distribuye información sobre los sismos ocurridos para informar a autoridades y a la población general.El SSN opera una red de estaciones sismológicas distribuidas por todo el país que envían datos de forma continua y en tiempo real a un centro de análisis para determinar la fecha, hora, magnitud, epicentro y profundidad de los sismos.La madrugada de este 10 de septiembre se presentó actividad sísmica de magnitud 4 en Oaxaca y Chiapas. A continuación presentamos los sismos más fuertes de esta madrugada en diversos puntos de la República Mexicana.Hasta el momento, las autoridades de las entidades no han reportado afectaciones.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF