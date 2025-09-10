Miércoles, 10 de Septiembre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México | Sismo

Sismos de magnitud 4 se presentaron en el sur de México esta madrugada

La madrugada de este 10 de septiembre, se presentó mucha actividad sísmica en los estados de Oaxaca, Guerrero y Baja California

Por: Fabián Flores

Los temblores más fuertes registrados esta madrugada en México sucedieron en Oaxaca y Chiapas. SUN / ARCHIVO

Los temblores más fuertes registrados esta madrugada en México sucedieron en Oaxaca y Chiapas. SUN / ARCHIVO

El Sistema Sismológico Nacional (SSN) es la institución mexicana encargada de monitorear la actividad sísmica en México en tiempo real: registra, analiza y distribuye información sobre los sismos ocurridos para informar a autoridades y a la población general.

El SSN opera una red de estaciones sismológicas distribuidas por todo el país que envían datos de forma continua y en tiempo real a un centro de análisis para determinar la fecha, hora, magnitud, epicentro y profundidad de los sismos.

Lee también: ¿Cómo se encuentra la avenida Adolf B. Horn esta mañana?

Temblores registrados HOY 10 de septiembre de 2025

La madrugada de este 10 de septiembre se presentó actividad sísmica de magnitud 4 en Oaxaca y Chiapas. A continuación presentamos los sismos más fuertes de esta madrugada en diversos puntos de la República Mexicana.

MAGNITUD HORA EPICENTRO PROFUNDIDAD
3.8 00:14:53 71 km al suroeste de Playas de Rosarito, Baja California 15 km
4.0 00:37:25  38 km al suroeste de Huixtla, Chiapas 85.2 km
3.7 01:53:25  141 km al suroeste de Tonalá, Chiapas 17.4 km
3.9 02:02:19 19 km al noreste de Atoyac de Álvarez, Guerrero 44 km
3.9 04:29:07 39 km al noroeste de Cintalapa, Chiapas 135.2 km
4.0 04:59:45 39 km al sureste de Salina Cruz, Oaxaca 15 km

Hasta el momento, las autoridades de las entidades no han reportado afectaciones.

Te recomendamos: ¿Cuál es el promedio diario de delitos de alto impacto en México? 

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones