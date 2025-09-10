El Sistema Sismológico Nacional (SSN) es la institución mexicana encargada de monitorear la actividad sísmica en México en tiempo real: registra, analiza y distribuye información sobre los sismos ocurridos para informar a autoridades y a la población general.

El SSN opera una red de estaciones sismológicas distribuidas por todo el país que envían datos de forma continua y en tiempo real a un centro de análisis para determinar la fecha, hora, magnitud, epicentro y profundidad de los sismos.

Temblores registrados HOY 10 de septiembre de 2025

La madrugada de este 10 de septiembre se presentó actividad sísmica de magnitud 4 en Oaxaca y Chiapas. A continuación presentamos los sismos más fuertes de esta madrugada en diversos puntos de la República Mexicana.

MAGNITUD HORA EPICENTRO PROFUNDIDAD 3.8 00:14:53 71 km al suroeste de Playas de Rosarito, Baja California 15 km 4.0 00:37:25 38 km al suroeste de Huixtla, Chiapas 85.2 km 3.7 01:53:25 141 km al suroeste de Tonalá, Chiapas 17.4 km 3.9 02:02:19 19 km al noreste de Atoyac de Álvarez, Guerrero 44 km 3.9 04:29:07 39 km al noroeste de Cintalapa, Chiapas 135.2 km 4.0 04:59:45 39 km al sureste de Salina Cruz, Oaxaca 15 km

Hasta el momento, las autoridades de las entidades no han reportado afectaciones.

