¿Qué programas del Bienestar están garantizados en el Paquete Económico 2026?

En su conferencia matutina de este miércoles, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que todos los Programas del Bienestar están garantizados en el Paquete Económico de su Gobierno para el año 2026.

"¿Qué características tiene lo que se presentó? Uno: garantía de todos los Programas de Bienestar, todos los programas de bienestar garantizados. Número dos: aumenta la inversión en salud.

“Por ahí ha estado saliendo en las redes que disminuye: falso, aumenta. ¿En dónde aumenta? Principalmente en el IMSS-Bienestar. Si sumamos todo lo que tiene que ver con salud: Secretaría de Salud, IMSS-Bienestar, IMSS e ISSSTE, aumenta; Educación, aumenta el presupuesto en educación; Vivienda, aumenta; Inversión pública para trenes, carreteras, agua, aumenta. Garantizados todos los derechos de las mexicanas y mexicanos, y al mismo tiempo garantiza la inversión”, dijo la Mandataria.

De acuerdo con el sitio web de Programas para el Bienestar, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propone una inversión social histórica de 987 mil 160 millones de pesos, equivalentes a más de 2.5% del Producto Interno Bruto (PIB).

De este modo, los programas sociales gubernamentales, del que son beneficiarias 82% de las familias mexicanas, seguirán siendo una prioridad durante la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

¿De cuánto sería la inversión para cada Programa del Bienestar en el año 2026?

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 debe ser aprobado por la Cámara de Diputados a más tardar el 15 de noviembre.

El documento contempla las siguientes inversiones en estos programas sociales:

Pensión para Adultos Mayores 526 mil 508 millones de pesos (mdp)

526 mil 508 millones de pesos (mdp) Beca Universal Rita Cetina 129 mil 386 mdp

129 mil 386 mdp Pensión Mujeres Bienestar 56 mil 969 mdp

56 mil 969 mdp Beca Universal Benito Juárez 42 mil 559 mdp

42 mil 559 mdp Sembrando Vida 40 mil 664 mdp

40 mil 664 mdp Pensión para Personas con Discapacidad 36 mil 266 mdp

36 mil 266 mdp Vivienda Social 33 mil 280 mdp

33 mil 280 mdp La Escuela Es Nuestra 26 mil mdp

26 mil mdp Fertilizantes para el Bienestar 18 mil 200 mdp

18 mil 200 mdp Producción para el Bienestar 17 mil 472 mdp

17 mil 472 mdp Precios de Garantía 13 mil mdp

13 mil mdp Beca Nivel Superior 12 mil 650 mdp

12 mil 650 mdp Salud Casa por Casa 4 mil mdp

4 mil mdp Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras 3 mil 312 mdp

3 mil 312 mdp Bienpesca 1,721 mdp

