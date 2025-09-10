¿Qué programas del Bienestar están garantizados en el Paquete Económico 2026?

En su conferencia matutina de este miércoles, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que todos los Programas del Bienestar están garantizados en el Paquete Económico de su Gobierno para el año 2026."¿Qué características tiene lo que se presentó? Uno: garantía de todos los Programas de Bienestar, todos los programas de bienestar garantizados. Número dos: aumenta la inversión en salud. “Por ahí ha estado saliendo en las redes que disminuye: falso, aumenta. ¿En dónde aumenta? Principalmente en el IMSS-Bienestar. Si sumamos todo lo que tiene que ver con salud: Secretaría de Salud, IMSS-Bienestar, IMSS e ISSSTE, aumenta; Educación, aumenta el presupuesto en educación; Vivienda, aumenta; Inversión pública para trenes, carreteras, agua, aumenta. Garantizados todos los derechos de las mexicanas y mexicanos, y al mismo tiempo garantiza la inversión”, dijo la Mandataria. De acuerdo con el sitio web de Programas para el Bienestar, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propone una inversión social histórica de 987 mil 160 millones de pesos, equivalentes a más de 2.5% del Producto Interno Bruto (PIB).De este modo, los programas sociales gubernamentales, del que son beneficiarias 82% de las familias mexicanas, seguirán siendo una prioridad durante la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum.El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 debe ser aprobado por la Cámara de Diputados a más tardar el 15 de noviembre.El documento contempla las siguientes inversiones en estos programas sociales:* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *MB