La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que en el próximo año se iniciará con la entrega de la Beca Universal Rita Cetina para los estudiantes que cursen su primaria,

Lo anterior al destacar que en el Paquete Económico 2026 se garantizan todos los programas sociales de bienestar.

Para las y los estudiantes de nivel primaria se tiene contemplado un apoyo de mil 900 pesos bimestrales.

La Mandataria federal recordó que esta fue una promesa que hizo en su campaña presidencial.

"Todos los programas de bienestar garantizados. Aumenta el número de beneficiarios en caso de adultos mayores, y en el caso de becas de niños y niñas, porque se acuerdan, me comprometí a ir poco a poco aumentando el número de beneficiarios, porque el próximo año nos vamos a primaria, de manera gradual, pero nos vamos ya a la primaria”, aseguró Sheinbaum.

