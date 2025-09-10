México plantea arancel de 50% a autos chinos

El Gobierno de México plantea elevar los aranceles a los autos chinos a 50% desde un rango actual de 15% y 20%, en medio de presiones de Estados Unidos, según un proyecto de ley enviado al Congreso y conocido este miércoles 10 de septiembre.

La secretaría de Economía divulgó la iniciativa que apunta a países con los que no hay acuerdos comerciales y cuyo fin es proteger sectores industriales estratégicos de México.

