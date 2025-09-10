Miércoles, 10 de Septiembre 2025

Peso mexicano amanece VIGOROSO frente al dólar

Este 10 de septiembre el peso mexicano logra mantenerse en apreciación frente a la divisa norteamericana; aquí los precios de compra y venta 

Por: Fabián Flores

El Banco de México informó que el cierre del precio del dólar el día de ayer fue de 18.63 pesos por divisa estadounidense. UNSPLASH / A. Nir / ESPECIAL / F. Flores

Este miércoles 10 de septiembre de 2025, en México, el precio del dólar es de 18.62 pesos por billete verde. En esta tercera jornada, el precio continúa cotizándose vigoroso con respecto a la divisa estadounidense.

El Banco de México (Banxico) informó que el cierre del precio del dólar el día de ayer fue de 18.63 pesos por divisa estadounidense.

Según información de analistas, el avance del peso mexicano frente al  dólar estadounidense se debe a dos factores:

  • Descenso del empleo en Estados Unidos
  • La posible baja de las tasas de interés en el país del norte

Según una nota de apertura de analistas de Monex, los inversionistas esperan el reporte de inflación en EU y se mantienen optimistas debido a los últimos datos económicos de México.

Según la publicación del Diario Oficial de la Federación (DOF), el tipo de cambio FIX determinado por Banxico los días hábiles es de 18.6353 pesos por dólar para este miércoles 10 de septiembre.

Tipo de cambio del dólar en pesos mexicanos HOY 10 de septiembre de 2025

Banco Compra Venta 
Afirme 17.80 19.20
Banco Azteca 17.60 19.09
BBVA Bancomer 17.77 18.90
Banorte 17.50 19.00
Banamex 18.08 19.12
Scotiabank 17.60 19.30

*El precio de la divisa estadounidense que se presenta en esta nota corresponde al precio de la mañana, pues el precio de compra y venta de esta divisa está en constante cambio a lo largo del día.

Con información SUN, DOF y Bloomberg.

