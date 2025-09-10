Dónde ver en vivo Charros de Jalisco vs Diablos Rojos: Serie del Rey, Juego 1

La Liga Mexicana de Béisbol (LMB) ha definido a los equipos que jugarán la Serie del Rey 2025. En este campeonato anual, que se celebrada desde 1970, se enfrentan los ganadores de las divisiones Zona Norte y Zona Sur, y compiten en una serie al mejor de 7.

En esta edición, los equipos que iniciarán la batalla por llevarse a casa la Copa de Zaachila serán los Charros de Jalisco y Diablos Rojos del México .

Tras la histórica victoria de los Charros de Jalisco este viernes contra los Fantasmas Grises de Monterrey, el equipo tapatío obtuvo el pase a la Serie del Rey después de 54 años, cuando disputaron –y ganaron– la Final del circuito veraniego ante los Saraperos de Saltillo, en 1971.

La victoria de los de Jalisco se decidió con un safe que, tras la revisión, fue revertido y cantado out, sentenciando la victoria de Charros 6-4 ante Sultanes de Monterrey en el J5, con un marcador final 4-1 en la Serie de Campeonato.

Por su parte, los Diablos Rojos del México accedieron a la Serie del Rey luego de derrotar a los Piratas de Campeche 4-2.

Este 10 de septiembre, en punto de las 19:00 horas, en el Estadio Alfredo Harp Helú de la Ciudad de México, las novenas representantes de las dos divisiones de la LMB iniciarán esta competición a ganar 4 juegos para regresar a casa con la Copa de Zaachila.

¿Dónde ver el primer juego Charros vs Diablos Rojos?

El primer juego entre Charros de Jalisco y Diablos Rojos del México se podrá disfrutar a través de los siguientes canales:

Canal 6 (televisión abierta)

ESPN

TVC Deportes

Hi-Sports

AyM Sports

Las plataformas de streaming que transmitirán este juego serán:

Disney+

LMB TV

Claro Sports

