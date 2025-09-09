Esta es la segunda semana del mes en la que podrás disfrutar del Martes y Miércoles del Campo en Soriana. En este par de días, Soriana ofertara los mejores precios para productos frescos y perecederos. Las categorías de descuento suelen incluir productos como como frutas, verduras, carnes, pescados y mariscos. Cada semana, la lista y el porcentaje de descuento se actualiza, procura revisar en EL INFORMADOR el listado completo.

Los descuentos por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana se pueden aprovechar tanto en línea a través del portal virtual como en tienda física, con las distintas características de cada proceso.

Si decides hacer tu compra por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana a través del portal digital o la aplicación, deberás ser muy específico con tus preferencias, especialmente con respecto a las cantidades y estados de maduración. Recuerda que el envío a domicilio genera un costo, aunque si logras superar lo $1,600 pesos de compra globales, el envío no tendrá ningún costo.

Para encontrar las ofertas en la tienda física, revisa la sección de frutas, verdaduras, carnes y refrigeradores, las etiquetas deberán estar actualizadas con el descuento por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana.

Estas son las ofertas por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana

Frutas y verduras

Jitomate Huaje Saladette por kilo a $9.80 pesos

Aguacate por kilo a $34.80 pesos

Manzana red delicious por kilo a $29.80 pesos

Sandía con semilla por kilo a $13.80 pesos

Limón con semilla por kilo a $19.80 pesos

Aguacate Hass Malla a $39.80 pesos

Lechuga romana por pieza a $15.80 pesos

Manzana golden delicious por kilo a $29.80 pesos

Brócoli por kil a $46.80 pesos

Jícama por kilo a $19.80 pesos

Flor de Jamaica a granel a $189 pesos

Elote blanco por pieza a $8.80 pesos

Carnes, pollos, pescados y mariscos

Pollo entero fresco por kilo a $49.90 pesos

Pierna de cerdo de hueso congelada a $68.90 pesos

Pechuga de pollo sin hueso por kilo a $154.90 pesos

Milanesa de pollo delgada por kilo a $174.90 pesos

Pechuga de pollo sin hueso congelada por kilo a $99 pesos

Menudo de res panza por kilo a $89.90 pesos

Medallón de pechuga de pollo por kilo a $158 pesos

