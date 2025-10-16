Según el Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ), administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), a las 8:00 am de este jueves 16 de octubre de 2025, el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), reporta su calidad del aire en algunas zonas como Buena, en otras como Aceptable, mientras que en otras como Mala.

Índice de la calidad por zonas:

Santa Margarita: 34 puntos IMECA

Santa Anita: 67 puntos IMECA

Las Pintas: 102 puntos IMECA

Miravalle: 76 puntos IMECA

Tlaquepaque: 19 puntos IMECA

Oblatos: 43 puntos IMECA

Santa Fe: 101 puntos IMECA

ESPECIAL / SEMADET

Afectaciones

Población en general:

Es poco probable que se vea afectada

Población sensible:

Incremento en el riesgo de tener síntomas respiratorios y/o disminución en la función pulmonar.

Recomendaciones

Personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias y mayores de 60 años:

Reduce las actividades físicas vigorosas al aire libre como ejercicios aeróbicos, jugar fútbol, básquetbol, voleibol, atletismo, ciclismo deportivo o correr, trotar suave, caminar a paso rápido o moverse en bicicleta, monopatín/scooter, patines y patinetas. Si presentas algún síntoma o molestia o tienes dudas, busca el consejo de tu médico. Infórmate sobre la evolución de la calidad del aire.

Menores de 12 años y personas gestantes:

Es posible realizar actividades físicas al aire libre como trotar suave, caminar a paso rápido o moverse en bicicleta, monopatín/scooter, patines y patinetas; aumenta los períodos de descanso. Reduce las actividades físicas vigorosas al aire libre como ejercicios aeróbicos, jugar fútbol, básquetbol, voleibol, atletismo, ciclismo deportivo, etc. Si se presentan síntomas respiratorios o cardiacos, suspende la actividad y acude a tu médico. Infórmate sobre la evolución de la calidad del aire.

Población en general:

Es posible realizar actividades físicas al aire libre como trotar suave, caminar a paso rápido o moverse en bicicleta, monopatín/scooter, patines y patinetas; aumenta los períodos de descanso. Reduce las actividades físicas vigorosas al aire libre como ejercicios aeróbicos, jugar fútbol, básquetbol, voleibol, atletismo, ciclismo deportivo, etc. Si se presentan síntomas respiratorios o cardiacos, suspende la actividad y acude a tu médico. Infórmate sobre la evolución de la calidad del aire.

